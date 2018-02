Na jihu Čech je víc turistů z Číny než Němců, krajem ale jen projíždějí

Historickými uličkami procházejí hloučky turistů z Asie. V jedné ruce mobil se selfie tyčí, v druhé kameru nebo fotoaparát. Zastaví se. Následuje úsměv a spousty snímků ze všech možných úhlů a nejlépe s pozadím věže zámku či středověkého domu. A pokračují dál.

Tak vypadá běžný den v Českém Krumlově. Ať je zima, nebo léto, nejnavštěvovanější jihočeské město je stále živé díky cizincům. A nebylo tomu jinak ani v roce 2017.

Loni se v Jihočeském kraji ubytovalo 1,6 milionu hostů, každý rok jejich počet mírně narůstá. Průměrný zahraniční turista přespal v hotelu nebo penzionu dvakrát. Doba pobytu se od roku 2016 lehce zkrátila.

„Návštěvnost mě těší, dostáváme se lehce na hranu kapacit, ale spokojený nejsem s tím, že nám klesá počet přenocování. Dali jsme proto dohromady novou produktovou nabídku, konkrétně pro čínskou klientelu máme vymyšlený třítýdenní program, který se skládá například z ozdravných pobytů, aby odtud hned neutíkali,“ upozornil Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu.

„Číňané jsou turisté, kteří projíždějí z Prahy přes Český Krumlov, pak pokračují dál na Vídeň nebo Salcburk, to je klasická trasa. My bychom to rádi trochu nabourali,“ dodal.

Číňané jsou hlučnější

Nárůst čínských návštěvníků je výrazný. V roce 2017 jich přijelo do kraje o 62 procent více než předchozí rok, jak uvádí Český statistický úřad. Celkem se jich na jihu Čech ubytovalo 101 tisíc, čímž předčili Němce, doposud nejčastější návštěvníky. Těch přijelo téměř 80 tisíc.

Víc asijských návštěvníků zaregistrovali i na českokrumlovském zámku. Patrné je to v okrajových měsících sezony, hlavně přelom roku a leden nebo únor, kdy jsou tu až ze 60 procent asijští turisté.

„Návštěvníci jsou to neuvěřitelně přívětiví a spořádaní, obdivují nečekané detaily, které už my nevnímáme. Nejdisciplinovanější a velmi pokorní jsou Japonci, proti tomu Číňané jsou hlučnější, mluví mezi sebou nahlas, okřikují se přes nádvoří. Ale jinak jsou úžasně všímaví, prohlížejí si každý středoevropský detail, fasádu, kliku, malbu, reliéf litinového víka kanálu a další drobnosti,“ poznamenal kastelán Pavel Slavko.

Centrála se chce víc zaměřit na Němce a Rakušany

Krumlovský zámek je kapacitně na hraně, zájemců o prohlídky je příliš a jejich počet stále stoupá. Kvůli tomu se snaží vedení zámku rozprostřít hosty po celém areálu a dodržuje skupinové kapacity. Na zámek si koupilo loni vstupenku zhruba 466 tisíc lidí, což je o 38 tisíc víc než v roce 2016.

„Město hlavně musí začít uvažovat strategicky, spočítat kapacity hotelů a parkovišť a nestavět už další, protože to generuje zase víc lidí,“ podotkl Slavko.

Druhou nejnavštěvovanější památkou v kraji je zámek Hluboká nad Vltavou. I tam zaznamenávají poslední roky silnější příliv čínských turistů. „Během posledních čtyř let jich stále přibývá, ale zdrží se tady maximálně na jednu noc. Nejvíc jich je od dubna do září,“ potvrdila Kateřina Svatoňová z Hotelu Záviš z Falkenštejna, který stojí u náměstí v Hluboké.

Přibývá i průvodců přeložených do čínštiny. „Dřív jsme třeba u některých titulů čínskou mutaci ani neměli, teď už je ten poměr docela jiný. Trend zvyšujícího se počtu čínských turistů je ale dlouhodobý, loni to nebyl takový skok, abychom museli výrazně tituly přidávat. Hosté ze zahraničí také používají řadu on-line průvodců, a tak s našimi brožurami nemusí ani přijít do styku,“ uvedl Radek Eliášek, ředitel vydavatelství MCU, které sídlí v Krumlově a sestavuje turistické průvodce a mapky.

Kromě asijských návštěvníků se chce Jihočeská centrála cestovního ruchu dál zaměřovat i na blízké trhy. „Němci a Rakušané jsou pro nás klíčoví, tráví u nás nejvíc času. Pro letošní rok jsme připravili dvanáct nových aktivit v programu Jižní Čechy pohodové. Máme šest pivních tras, deset běžeckých a pobyty pro myslivce a rybáře, ty mají rádi hlavně němečtí a rakouští hosté,“ představil plány Polášek.