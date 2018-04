V Týně se staví průmyslová zóna. Místním vadí kamiony jezdící pod okny

Na rozkopaných pozemcích se pohybuje těžká technika a dělníci. Kolem nich postupně roste několik nových budov. Někde stojí jen kovová konstrukce, jinde už jsou objekty téměř hotové.

Na okraji Týna nad Vltavou vzniká průmyslová zóna, která je velkým tématem pro podnikatele, politiky a hlavně místní obyvatele.

Jednou z nich je pětatřicetiletá Pavlína Marešová. Bydlí v Havlíčkově ulici, kudy od loňska pravidelně jezdí kamiony kvůli výstavbě nových hal. Žena je na mateřské dovolené, a tak zvýšený provoz vnímá víc než ti, kteří jsou přes den v práci.

„Paní, která tady taky bydlí, napočítala denně pětaosmdesát tatrovek. Chápu, že se to postavit musí, a vzniknou tak nová pracovní místa. Jen by bylo fajn, kdyby se město více staralo o zašpiněnou silnici,“ říká žena při procházce s kočárkem.

Zatímco mluví, projíždí kolem další kamion. Těžká technika ale nebude Havlíčkovou ulicí jezdit pořád. Kvůli průmyslové zóně vzniká od loňska silniční obchvat, který má provoz z areálů firem posílat přímo na hlavní tah ve směru na České Budějovice. Hotovo má být do konce letošního roku, první etapa vyšla na 21 milionů korun bez DPH, druhá bude stát okolo 15 milionů korun.

V nové průmyslové zóně investuje nebo chce investovat několik podniků z Česka i zahraničí. Halu už staví třeba místní Elektra Týn. „Chceme se přesunout z nevyhovujících prostor. Zásadní výrobní navýšení neplánujeme. Já sám bydlím v Havlíčkově ulici a je v našem zájmu odtud dopravu odklonit,“ uvedl jednatel Milan Pavlíček.

Mezi další firmy patří RaJK zabývající se úpravou kovů nebo německá Reweka. „Vedle Penny postaví obchodní dům, který budou následně pronajímat. Vykoupené mají ještě další pozemky. Záměr nyní upřesňují,“ sdělil starosta Milan Šnorek (ODS).

Pozemky většina zájemců kupovala v letech 2016 a 2017. Jedním z nich byla také společnost Richmont CZ, která vyrábí strojní díly pro automobilový či elektrotechnický průmysl. V Týně nad Vltavou již funguje na opačné straně města.

Nyní chce část výroby přesunout. Ekonomicky a obchodně je spojená s německou firmou Tünkers, která je v lokalitě také aktivní. Obě firmy spojuje jednatel společnosti Tünkers Martin Boháč a jeho otec Josef Boháč, ředitel Richmont CZ.

„Chceme přispět k rozvoji našeho města a říct především lidem, že Týn je z tohoto pohledu dobré místo pro život a má smysl zde založit rodinu,“ vysvětluje Josef Boháč.

Zastupitel hrozí nárůstem kriminality

Podnikatel se místním snaží vysvětlit výhody nově vznikající průmyslové zóny. Doprava totiž není jediným vážným tématem ve spojení s rozsáhlou výstavbou. Proti zóně je například člen zastupitelstva Ivo Machálek (Strana svobodných občanů).

„Je to předražená věc ve prospěch šesti podnikatelů. To podle mě není dobrá cesta. Místo abychom dali peníze do komunikací pro lidi, posíláme je sem. Další věcí známou z jiných průmyslových zón jsou různí agenturní zaměstnanci z Ukrajiny nebo Rumunska. Zvyšuje se kvůli nim procento kriminality, jak je známo z jiných míst,“ upozornil Machálek.

Josef Boháč kvůli obavám místních proto inicioval setkání s občany, kde se mohli zástupců firem na cokoliv zeptat. MF DNES přímo v Havlíčkově ulici oslovila několik lidí a nikdo z nich se kriminality vyloženě neobává.

„Vadí mi jen tatrovky, které jezdí kolem. Že se staví, pro mě problém není. Těžko říct, jestli pracovníci ze zahraničí něco ovlivní,“ krčí rameny pětatřicetiletá Eva Dičová. Právě u zablácené silnice vozí kočárek a těší se, až odtud auta zmizí a Havlíčkova ulice se opraví.

Zatím není jasné, kolik nových pracovních míst zóna nabídne, ale číslo se odhaduje na 100 až 150. Po dokončení silnice v Průmyslové ulici by měla začít i oprava poničené Havlíčkovy. V tu dobu už by odtud měla být doprava odkloněna, průmyslová zóna začne naplno fungovat a lidé budou mít klid.

„Vlastní investiční záměry, které vycházejí zejména z tradičního zaměření Vltavotýnska na strojírenský průmysl, přinesou nejen stabilizaci pracovních příležitostí, ale zvýší i kupní sílu obyvatel a odrazí se v rozvoji služeb a obchodu,“ dodává starosta Šnorek.