Týrané štěně z Prachatic převezli na specializované pracoviště do Prahy

Tříměsíčního labradorského retrívra Marleyho přijali k hospitalizaci ve Veterinární ordinaci Šárky Janáskové a Barbory Součkové ve Vimperku. O jeho aktuálním stavu tamní lékaři pravidelně informují prostřednictvím sociálních sítí.

„Při kontrole stavu jsme byli seznámeni se zacházením ze strany majitele. Štěně mělo otoky hlavy a hrudníku, nebylo schopné chůze a bylo výrazně bolestivé,“ popsaly stav štěněte při příjmu lékařky z ordinace.

S podezřením na zlomeninu pánve a poškození míchy převezly štěně na specializované neurologické pracoviště do Prahy. Tam bylo štěně hospitalizované od pátku.

„Zlomenina pánve a vážné neurologické poškození se naštěstí nepotvrdily, stav štěňátka se zdá lepší, ale stále se zotavuje z velkého pohmoždění,“ informovaly dále zvěrolékařky.

Případem se dále zabývají i kriminalisté. Už mají za sebou všechny výslechy svědků a čekají na oficiální vyjádření veterinářů o stavu zvířete. Teprve na jejich základě budou moci zahájit úkony trestního stíhání. Podle výsledku vyjádření by mladému muži z Prachatic mohly hrozit až tři roky vězení.

„Zároveň kriminalisté monitorují prostor sociálních sítí, některé nenávistné komentáře už jsou totiž opravdu na hraně zákona,“ uvedla policejní mluvčí Martina Joklová.

Mladík se za své chování omluvil a chce hradit léčbu štěněte

Nepotvrdila ale, že by v souvislosti s případem mladého muže někdo fyzicky napadl, což byla informace, kterou televizi Nova sdělila matka mladíka. „Žádné oznámení o napadení Policie ČR neeviduje,“ řekla Joklová.

Samotný mladý muž se k případu vyjádřil pro Prachatický Deník. „Nesu plnou zodpovědnost za to, co se stalo, je mi to velmi líto a moc mě to mrzí. Všechny náklady spojené s léčbou Marleyho beru na sebe a vše uhradím, což jsem vypověděl také při výslechu na policii,“ uvedl.

Internetovou petici za jeho co nejpřísnější potrestání podepsalo na internetu bezmála 136 tisíc lidí.

„Chceme, aby lidé, kteří týrají zvířata, byli nadále odsuzováni přísně, neboť týrání zvířat je, s ohledem na naprostou bezmocnost obětí, mimořádně zavrženíhodné, a pokud pachatelé odcházejí od soudů s podmíněnými tresty nebo nejsou stíháni vůbec, je to pro slušné lidi pobuřující a pro Českou republiku ostudné,“ napsala autorka petice Dagmar Karlová.

Při venčení chtějí upozornit na nízké tresty za týrání zvířat

A stejný názor mají i lidé, kteří na úterní odpoledne chystají akci na prachatickém Velkém náměstí, která má na týrání zvířat upozornit. V 17 hodin se tam mají sejít desítky pejskařů nejen z jižních Čech ke společnému venčení psů.

„Nechceme dělat demonstraci. Ale přišlo nám, že společné venčení je dobrý způsob, jak dát vědět, že vyhýbání se nepodmíněným trestům je ze strany soudců už neúnosné,“ říká pejskařka Jana Dejmková z Prachatic, která chce na akci dorazit i se svými přáteli.

„Nejde jen o ten prachatický případ, ale všechny případy týrání zvířat, které nebyly adekvátně potrestány. A netýká se to jen psů nebo koček, ale i hospodářských zvířat. Všichni teď mají zájem o Marleyho, ale všude v útulcích jsou stovky psů s podobným osudem. Jen chování jejich majitelů nikdo nenatočil na video,“ míní pejskařka.

Sama chová stafordšírské bulturiéry, a uznává, že tvrdost je při výchově nutná. „To na videu ale byla brutalita a jednoznačně sadistické chování, před kterým je třeba zvířata chránit,“ dodala Dejmková.