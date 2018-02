Ubytovny mají v Budějovicích dostat stopku. Lidem vadí hluk a nepořádek

Lehký mráz pomalu polevuje a jen pár metrů od budějovické Lannovy třídy uklízí žena ulici od hromady nedopalků cigaret. Opodál se nachází ubytovna. Jedna z těch, kde se nájemníci spoléhají na to, že tam mohou přechodně žít i díky doplatkům na bydlení.

Nově však mohou mít někteří takzvaní obchodníci s chudobou smůlu. Budějovická radnice připravuje plán, jak tento byznys omezit. V místech u ubytoven si totiž obyvatelé pravidelně stěžují na rušení klidu a výtržnosti.

„Mohla bych tady chodit zametat denně a neustále něco uklízet. Vyjdu jen občas, když už se na to nemůžu dívat,“ přiznává žena, která žije v Žižkově ulici poblíž Mercury Centra.

Budějovičtí se mohou inspirovat, například v moravském Přerově nebo Sokolově na Karlovarsku. V obou městech se rozhodli využít nové možnosti, jak omezit provoz sociálních ubytoven. Ve vytipovaných lokalitách tam úředníci posuzují žádosti o doplatek na bydlení mnohem přísněji. V Přerově pak vybrali šest ulic, které jsou nyní označené jako bezdávková zóna.

A v Budějovicích se schyluje k něčemu podobnému. „Na základě opakovaných stížností místních obyvatel jsme na tomto kroku už začali intenzivně pracovat,“ potvrdil radní pro sociální problematiku Michal Kohn (ANO).

Střídají se problémoví nájemníci

Ve spolupráci s městskou policií, úřadem práce i sociálním odborem magistrátu je předběžně vytipována lokalita v širším okolí centra města.

„Tam dochází k jevům, které je právě tímto opatřením možné do určité míry redukovat. Je zde několik nemovitostí, kde se často střídají problémoví nájemníci pobírající příspěvek na bydlení. V této lokalitě pak velmi často dochází k rušení nočního klidu, k drobné pouliční kriminalitě a dalším nežádoucím jevům,“ upozornil Kohn.

Zatím nejsou stanovené přesné hranice pro zavedení „bezdávkové zóny“, ale radnice bude chtít opatření obecné povahy v co nejkratší době uvést do života. Vzhledem k tomu, že městská policie nemůže být na místě trvale, je to nyní podle Kohna asi jediná možnost, jak magistrát může pomoci bezproblémovým obyvatelům.

„Někdy je tady řev“

MF DNES vybraná místa o víkendu navštívila. Například v Novohradské ulici a kolem Lannovy třídy. V tu chvíli v místě panoval klid a pořádek. Sousedé ale mají i jiné zkušenosti.

„Někdy je tady řev, když se nájemníci hádají. Jenže tady to bude stejné i bez ubytovny. Na Lannovce hlavně v části u nádraží je kvůli některým problémovým občanům hluk skoro pořád, hlavně když se oteplí,“ říká jedna z obyvatelek Markéta Křenková.

To potvrdil i radní Kohn. Budějovice mají podle něj největší problémy s narušováním veřejného pořádku v bezprostředním okolí nádraží a v části Lannovy ulice. Tam se často setkávají bezdomovci a v nočních hodinách i další problémoví jedinci, kteří tam nemají trvalé bydliště.

„Radnice podnikla kroky k tomu, aby jim do této lokality nedodávali jídlo, což se donedávna dělo. Ani to se však nepodařilo dotáhnout do konce, protože podle informací od pracovníků charity zde bezdomovcům poskytují neprodané zbytky jídel stánkaři. Místo je pod zvýšeným dohledem městské policie, ale víc se s tím za stávajících podmínek dělat nedá,“ dodává.

Od konce května do poloviny prosince řešili strážníci 491 případů rušení nočního klidu, bylo to takřka o stovku více než za stejné období předloňského roku.

„Většinou je to v centru a v okolí Palackého náměstí. Časté je to i na sídlišti Máj a v jiných oblastech, kde však převažují stížnosti na hlučné sousedy v panelových domech,“ zmínila mluvčí budějovické městské policie Věra Školková.

Na problematické soužití v místě, kde žijí sociálně slabí lidé s existenčními problémy, před časem upozornili také obyvatelé písecké místní části Purkartice. Na jednom statku, kde zřizuje bydlení středisko Naděje, tam žijí desítky nepřizpůsobivých občanů.

Starousedlíci sepsali stížnost adresovanou představitelům města. Upozornili v ní na nepořádek v lokalitě i na svůj strach a mimo jiné požadovali vyklizení černých skládek, přidání kamerového systému na statek a častější dohled městské policie. Přáli si dokonce i zrušení zařízení.

„Purkartice jsou poslední štací na cestě, která se dá nazvat bydlením, a pak začíná bezdomovectví. Ti, kteří hází odpadky z oken na sídlišti, je vyhazují i v Purkarticích. Takové lidi je třeba aspoň trochu vychovávat a k tomu slouží středisko Naděje, které s nimi v terénu pracuje. Snažíme se tyto nežádoucí jevy eliminovat, ale nemůžeme je odtud vystěhovat a řešit otázku, kam s nimi dál,“ reagoval dříve místostarosta Písku Jiří Hořánek.