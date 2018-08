Radil jsem žákům, ať si vyberou povolání vylučovacím stylem, říká učitel

Jan Mikeš (63 let) Rodák ze Střížova na Českobudějovicku vystudoval pedagogickou fakultu v Budějovicích. Po promoci začal učit na ZŠ Z. Nejedlého v Kaplici. Pak absolvoval vojenskou službu a po ní nastoupil do ZŠ v Jílovicích na Českobudějovicku. A po roce, protože sháněl místo s bytem, se dostal v roce 1980 na ZŠ do Trhových Svinů. V roce 1990 se tam stal zástupcem ředitelky, v roce 1996 byl jmenován ředitelem. Po 22 letech ve funkci šéfa školy odešel na konci letošního července do důchodu. Většinu života žije ve Střížově, s výjimkou dvanácti let od roku 1980, kdy bydlel v Trhových Svinech. Je ženatý, má dva dospělé syny a čtyři vnoučata. Mezi jeho koníčky patří cyklistika, turistika, sudoku a práce okolo domu.