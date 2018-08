Kamery, které nutí řidiče brzdit, mají jen dvě města v kraji

Od Budějovic se z kopce do Trhových Svinů řítí auto, řidič musí mít na tachometru kolem 70 km/h a nezpomaluje ani po vjezdu do města. Neví o kameře, která jeho jízdu zaznamená, a brzy mu doma přistane pokuta.

Stejně tak mohou narazit řidiči na opačné straně kraje v Milevsku. I tam už delší dobu mají takzvané úsekové měření, které si zajišťuje samo město. V obou případech se osvědčilo, motoristé zpomalili.

„Počet těch, kteří projíždí městem nedovolenou rychlostí, rapidně klesl,“ potvrdila Věra Korčaková, místostarostka Trhových Svinů, kde systém funguje déle než rok. Kamery monitorují příjezdy od Budějovic a Nových Hradů.

Zatímco dříve tam překračovaly rychlost desítky řidičů, dnes jich je jen několik denně. Jen o letních prázdninách číslo trochu vzroste, protože se po silnici pohybuje více motoristů, kteří o měření nevědí. Nejčastější pokuta je 600 korun.

V Milevsku chtějí úsekové měření rozšířit

Ještě mnohem déle, už deset let, provádí úsekové měření v Milevsku. Od dopravního inspektorátu ho má město povolené v ulicích Petrovická, Čs. legií, 5. května, Dukelská, Sažinova, Švermova, Nádražní a v obcích Velká a Dmýštice.

„Budeme chtít seznam rozšířit, protože se Milevsko a jeho okolí mění a rozrůstá. Teď se více zaměřujeme třeba na Petrovickou ulici, kde je koupaliště a pohybuje se tam hodně lidí,“ sdělil Jan Krlín, ředitel městské policie v Milevsku.

I on potvrdil, že se měření osvědčilo a pomohlo provozu ve městě.

O to více je překvapivé, že podobný systém nevyužívají i na dalších místech. Důvodem může být velká administrativa s tím spojená. „Někdy je také problém, že se pokutovaní řidiči různě vykrucují,“ vysvětluje Krlín. A složité je i samotné zavedení a získání povolení k měření. „Ale za větší bezpečnost obyvatel to určitě stálo,“ dodal.

„Administrativa je to náročná, ale s tím, jak se snížil počet přestupků, už je to jednodušší,“ navázala trhovosvinenská místostarostka Korčaková. V obou městech se shodli, že pokutami se kasa radnice nijak zvlášť neplní, protože celá agenda je také dost nákladná.

Pokud by chtěly zavádět úsekové měření i jiné obce, musí se jejich zástupci v první řadě obrátit na příslušný dopravní inspektorát.

„Ten schvaluje měřicí a záznamové zařízení. Vše je dané zákonem o provozu na pozemních komunikacích,“ doplnil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Jakékoli měření má podle jeho slov praktický vliv na zklidnění dopravy v dané lokalitě.

Na překračování rychlosti si budou muset dát časem větší pozor i řidiči v Českých Budějovicích. Nejpozději v roce 2022 má být hotový celý systém inteligentního řízení dopravy s infocentrem. „Díky němu bude možné provádět nejen úsekové měření, ale také postihovat ty, kteří projíždějí křižovatkou na červenou,“ upozornil náměstek primátora František Konečný.

V Budějovicích jezdí řidiči nedovolenou rychlostí často třeba po Husově třídě a také po městském okruhu v Nádražní ulici a pak na příjezdech do města od Srubce, Rudolfova či Lišova. Tam, kde se pravidelně objevuje policie nebo strážníci, si dávají větší prostor.

Na jiných místech si prozatím vystačí jen s informativními radary, které motoristy upozorňují na jejich rychlost. Někdy jsou doplněné i nápisem zpomal nebo smajlíkem, který má zdůraznit, jak řidič právě jede.

„Šli jsme cestou prevence a i tyto radary dost pomohly, některé řidiče ale ke zpomalení nedonutí skoro nic,“ reagoval starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. U nich zařízení pomáhají na příjezdech do města a také v Jáchymově a Claudiusově ulici.

Podle policejního mluvčího ale takové radary nemusí mít vždy jen pozitivní efekt. „Někteří si tak testují své tachografy ve vozidlech, zda jim ukazují přesně,“ dodal.