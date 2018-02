Změna územního plánu stopla stavbu vodní elektrárny ve Strakonicích

Bitva tím ještě není dobojována, ale malé vítězství si Strakoničtí připsali. Krajský soud dal městu 10. ledna za pravdu, že nechalo vypracovat změnu územního plánu bez chyb. Firma Landreal, která stavbu elektrárny plánuje, však podala kasační stížnost a další fáze sporu se bude řešit u Nejvyššího správního soudu v Brně.

„Je to velmi dobrá zpráva, i když víme, že rozhodnuto definitivně ještě není. Soud nám dal za pravdu, že jsme ve věci změny územního plánu postupovali tak, že to nebylo možné zpochybnit a my neudělali chybu. Teď musíme čekat, jak bude celá věc pokračovat,“ říká strakonický starosta Břetislav Hrdlička.

Firma Landreal plánuje stavbu vodní elektrárny od začátku roku 2016. Proti záměru se ale ohradilo mnoho skupin lidí z města – od milovníků památek až po ochránce přírody.

Odpůrci vytvořili petici, kterou podepsalo více než dva tisíce lidí. I k ní přihlíželo vedení města, když se rozhodlo proti výstavbě bránit.

Nechceme, aby se stavěla tak blízko hradu, tvrdí petenti

„Firma Landreal přišla s tím, že stavba elektrárny, a tím i výroba čisté elektrické energie je ve veřejném zájmu. To nerozporujeme. Chceme ale zabránit tomu, aby se stavěla na tomto místě tak blízko hradu. Ten už v současné době trpí silnými otřesy, některé zdi se rozpadají. Vibrace způsobené pohybem těžkých strojů a následně turbínami by nadělaly další škody. Nehledě na to, že by se úplně proměnil výhled na hrad,“ vysvětluje předsedkyně petičního výboru Pavla Maradová.

Podle soudu je tedy změna územního plánu platná a jez se nesmí stát místem žádné výroby, tedy ani výroby elektřiny. „Teď přijde na řadu projednávání kasační stížnosti, která může celou věc vrátit na začátek. Doufáme ale, že se tak nestane,“ dodává Maradová.

Proti výrobě energie na jezu se mimo jiné silně stavějí i strakoničtí sportovní rybáři. Ti mají s dopadem malých vodních elektráren na svých revírech bohaté zkušenosti.

„A proto se k tomu stavíme zásadně negativně. Hospodaříme na devíti kilometrech řeky Volyňky a kvůli malým vodním elektrárnám je polovina revíru ovlivněna tím, že většina vody teče velkou část roku pouze v náhonech na elektrárny,“ říká předseda strakonické organizace Českého rybářského svazu Martin Vlk.

Už v současné době je jez obsluhovaný počítačem a sklápí se podle podmínek a průtoku vody, což způsobuje, že na Podskalí je voda mnohem rychlejší, než kdysi bývala.

„Stavba elektrárny by byla dalším významným zásahem do už tak pozměněného biotopu řeky. Elektrárna by odklonila část proudu, je ohromný rozdíl, jestli přes jez teče dva, nebo deset centimetrů vody. Znamenalo by to, že by se ryby soustředily jen do malé části řeky. Ta je přitom pod jezem přirozeným místem rozmnožování mnoha druhů a je tam kvůli tomu i omezená doba rybolovu,“ podotýká Vlk s tím, že řeka Otava je ve Strakonicích místem výskytu mnoha říčních druhů ryb, které jinde ve velkém množství ubývají.

I proto jsou rybáři rádi, že město vyvíjí proti záměru výstavby elektrárny velkou aktivitu.

Že by mohla mít elektrárna negativní dopad na životní prostředí, potvrdili i úředníci z odboru životního prostředí Městského úřadu ve Strakonicích, podle nichž se v řece u jezu vyskytují i chráněné druhy ryb, jako jsou mihule či střevle potoční.

Zástupci firmy Landreal se v současné době nechtějí k případu vyjadřovat s ohledem na to, že spor stále není ukončený.

„I my čekáme, jak se bude situace dále vyvíjet. Teď máme dohodu případ nekomentovat,“ řekl jednatel společnosti Landreal Tomáš Vacek.