Deváťák pozval do školy ve Vodňanech Václava Klause. Exprezident přijel

11:48 , aktualizováno 11:48

Bývalý prezident Václav Klaus navštívil Základní školu a Gymnázium Vodňany. Do města na Strakonicku ho pozval žák deváté třídy Tomáš Pikl, který se zajímá o politiku a chtěl by studovat práva. Jednou by rád pracoval na ministerstvu zahraničí.