Kvalita výuky autoškol je pro naši hustotu provozu nízká, říká odborník

Obě nehody spojuje, že jejich příčinou bylo s největší pravděpodobností nedání přednosti v jízdě...

Tento přestupek bývá dost častý. Zjišťoval jsem také věk řidičů, kteří se do nehod dostali. Ten je na jedné straně nápadně nízký a na druhé v případě Drhovle poměrně vysoký. Pokud se do nehody dostává mladý řidič, tak je často doprovázena jeho nezkušeností. Nechci polemizovat o zkušenosti či nezkušenosti muže, který zemřel na Písecku, ale myslím, že šofér s více zkušenostmi by se s tou situací dokázal vyrovnat lépe. Svou míru na tom má systém získávání řidičských průkazů u nás. Bylo by potřeba ho změnit.

Jak?

Neustále se mluví o řidičském průkazu takzvaně na zkoušku, a pořád se nic neděje. Téma je také kvalita výuky v autoškolách, která je podle mě pro naši hustotu provozu nízká. Více by se mělo dbát na teoretickou část výuky. V neposlední řadě je to školení řidičů profesionálů. Všechno dohromady mohlo ovlivnit i dopravní nehody v tomto týdnu.

Tragické nehody v kraji V úterý večer si srážka osobního auta s kamionem a dodávkou na Šumavě vyžádala život tří mladých lidí. Ve čtvrtek pak policie informovala o tragédii u obce Drhovle na Písecku, kde po střetu automobilu s kamionem zahynuli čtyři lidé. Počet mrtvých na jihočeských silnicích letos činí již 59, loni jich za celý rok bylo 60.

Oba střety, o kterých mluvíme, také doprovázelo specifické počasí. V okolí obce Hořice na Šumavě byla v době nehody mlha, při tragédii u Drhovle svítilo zapadající slunce.

Při hezkých listopadových dnech lidé rádi vyjedou autem. Bohužel nás ale ohrožuje právě nízko ležící slunce, s čímž musíme počítat. Řidiči málokdy v autoškole slyší něco o tom, že když někam nevidím kvůli mlze či slunci, měl bych dokázat zastavit na dohledovou vzdálenost. Pravidlo se vyplatí dodržovat.

Co nás v souvislosti s počasím čeká během nadcházejících týdnů a měsíců?

Přijde zimní období, což znamená, že se budeme muset věnovat očištění vozidla před jízdou od sněhu a námrazy. Řádný výhled z auta je základní aktivní prvek bezpečnosti. Pak je třeba zkontrolovat pneumatiky. Někteří řidiči vyjíždějí na zimních pneumatikách s nedostatečnou hloubkou dezénu. U zimních musí mít vzorek minimálně čtyři milimetry. Jakmile klesne, nemá samočisticí vlastnosti. Řidiči se na to musí připravit a já osobně doufám, že nebudeme mít další vážné dopravní nehody, obzvlášť ty smrtelné. Čekají nás ještě dva měsíce a počet mrtvých je letos už vysoký.

Když mluvíte o číslech, jak vnímáte počty nehod a smrtelných událostí na silnicích?

Ročně se počet nehod zvyšuje. Od roku 2009, kdy je sledovatelné období se stejnými podmínkami, se každoročně v průměru o pět procent číslo navýší. Loni to v Česku bylo něco přes 103 tisíc, rok předtím 98 tisíc. Pokles tragických následků můžeme přičíst stále lepší technice, která nás o něco víc chrání.

Co jsou z vašich zkušeností nejčastější příčiny smrtelných nehod na jihu Čech?

Za poslední roky jde často o srážku dvou protijedoucích vozidel nebo náraz do pevné překážky. Na jihu Čech za to může fakt, že máme málo protisměrně rozdělených komunikací. Více než pět desítek kilometrů dálnic je strašně málo. Veškerou hlavní dopravu máme vedenou po silnicích první třídy, což umožňuje kontakt protijedoucích vozidel. I dopravní nehoda z Písecka byla srážka dvou protijedoucích aut, byť při odbočování. Pokud by bylo odbočení provedeno způsobem, který se používá na dálnici, tak by k takovéhle dopravní nehodě nikdy nedošlo.

Právě takové scénáře letos doprovázely i další smrtelné střety, kdy umíralo víc lidí. V létě u Třeboně zemřeli tři cestující při čelním střetu, u Vodňan pak zahynuli dokonce čtyři lidé. Dochází k nim kvůli nepozornosti, při předjíždění či únavě?

Velkou roli hraje nepozornost. Mimochodem, střet u Třeboně souvisel s návratem z dovolené. Tam se pak může projevit únava řidiče. My máme kampaň Nepozornost zabíjí. Sledujeme počet řidičů, kteří telefonují, či dokonce píší SMS. Za nepozornost může také seřizování navigace. Má velkou míru viny na situacích, kdy se vozidlo dostane do protisměru. Někdy jsou ve hře také již zmíněná únava či mikrospánek. To se ale velice těžko prokazuje, pokud lidé v autě zahynou.

Jak takovým událostem zabránit?

Snažíme se ovlivňovat národ přes kampaň, o které jsem mluvil. V televizi i rádiu se snažíme upozorňovat, aby lidé nepoužívali telefon při jízdě. Myslím, že každého musí vzít za srdce, když vidí děti, jak komunikují s rodiči, kteří právě řídí. Věřím, že to řidiče ovlivní. Je třeba si uvědomit, že drží v ruce zbraň.