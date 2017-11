Jedli zasadili k narození syna, teď je z ní vánoční strom u radnice

Podle prvních dojmů lidí bude mít strom podstatně větší úspěch než ten předchozí (více o loňském stromu čtěte zde).

„Když jsme ho viděli, tak jsem hned synovi říkala, že je krásnější než ten loňský. Na druhou stranu já ani loni nenadávala. Je to zkrátka symbol Vánoc a je jedno, jak vypadá,“ řekla s úsměvem 41letá Alena Nídlová z Českých Budějovic.

Letošní jedle obrovská stála 38 let na zahradě Jany Buškové z Českých Budějovic, kde dorostla do výšky 18 metrů. „Sázeli jsme ji v době, kdy se nám narodil syn. Je to pro nás srdeční záležitost, takže mi je z toho trochu smutno,“ svěřila se.

Rodině dlouho trvalo, než se rozhodla se stromu zbavit kvůli strachu z jeho zlomení.

„Mluvili jsme o tom dlouho. Při vichřicích hrozilo nebezpečí, že spadne na dům nebo silnici. Snad teď dobře poslouží a bude se lidem líbit,“ dodala 61letá Bušková.

Krátce před odvozem si z jedle naposledy natrhala větve, aby z nich udělala adventní věnce. Jedle obrovská pochází z oblasti severozápadní části Severní Ameriky, kde dorůstá do výšky až sto metrů.

Strom vybírali jednatelé Lesů a rybníků České Budějovice. „Líbil se nám už od léta. Měli jsme více variant, které nám lidé nabízeli, ale tenhle byl nejlepší. Určitě by neměl být tak křivý jako ten loňský,“ uvedl Ladislav Laluch, vedoucí lesní výroby.

Při přepravě asistovala městská policie. Strom čekalo nejdříve zkrácení, zabalení a pak cesta na náměstí, kde bude před radnicí stát do 10. ledna. „Větve se využijí pro daňčí zvěř. Dřevo půjde na prodej pro průmyslové zpracování,“ popsal Laluch.