Včely se cpou bonbony z bývalého lihovaru, jejich med je neprodejný

Včelám chutnají, ale z jejich medu jsou včelaři zoufalí.

„Z okolí Blanice do čtyř kilometrů vzdušnou čarou jsou na tom skoro všichni stejně. Med, který vytáčejí, je neprodejný, nikdo jim ho nemůže vykoupit. Je to cukr s barvivy, příměsí, ochucovadly. Chutná jako bonbony Bon Pari,“ říká včelař Zdeněk Břenda, který současně med vykupuje.

„Při průměru ceny květového a lesního medu tak přicházejí včelaři o sto korun na kilogramu. A to mluvím o ceně medu, nepočítám práci, léčení, krmení. Chovají včely jen na opylení a nic z toho nemají,“ vypočítává včelař.

Na problém se včelaři pokoušeli upozornit majitele areálu, společnost LIHO-Blanice, který je v konkurzu. „Zakryli to plachtou, jenže myši ji rozkoušou a včelám stejně stačí jen pár milimetrů, aby se k bonbonům dostaly,“ vysvětluje Břenda.

„Když prší, bonbony se rozpouští a vytékají zpod plachty. Nejhorší je to na podzim a brzy zjara. Pokud blízko kvetou pampelišky, řepka nebo zahrady, včela jim dá přednost. Ale zjara nasbíraný med tam zůstane, vytočí se a znehodnotí dobrý,“ vysvětluje Břenda.

Konkurzní správce lihovaru doufá, že areál prodá

Konkurzní správce lihovaru Vít Jungbauer tvrdí, že s tím moc dělat nemůže. „Pytle s odpadem leží venku, je to 250 tun, nemůžu na ně najmout sklad,“ říká Jungbauer.

Doufá, že by mohl lihovar do jara prodat a cukernou směs by mohl nový majitel nechat vypálit v lihovaru. Pokud se to nestihne, musejí podle něj včelaři posunout úly dál od lihovaru.

„Odtáhnout úly je nemyslitelné, včelaři jich mají vícero a u svých domů, nejde to. Snadné není ani sehnat místo, na které mohou úly postavit,“ upozorňuje Břenda.

Podobně mluví i další včelaři. „Pro včely je to snadná snůška, jenže abych točil med, který není k jídlu, to je o ničem,“ říká předseda svazu včelařů z Mladé Vožice Petr Zelenka.

Krajská veterinární správa včelařům nepomůže. Spíš naopak.

„Nemůžeme něco nařídit lihovaru, který je navíc v konkurzu, jedná se o občanskoprávní vztah. My můžeme zasáhnout až ve chvíli, kdy by včelař uvolnil takový med do oběhu. Pokud bychom to někde zjistili, byl by to dost velký problém,“ podotýká ředitel Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj František Kouba.

O tom se už loni přesvědčil jeden z včelařů. Za prodej „bonbonového“ medu s nadlimitním množstvím sacharózy dostal několikatisícovou pokutu.