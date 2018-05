Děti z Prachatic se starají o včely. Vyrobily pro ně úly ze školních lavic

Včelařský kroužek funguje při škole za spolupráce s místní včelařskou organizací už druhým rokem a chodí do něj deset dětí od první do deváté třídy. Další podobnou mládežnickou základnu mají včelaři v celém kraji už jen v Českých Budějovicích.

„Mohli jsme se vydat dvěma cestami. Buď úly nakoupit a pak se chodit s dětmi na včely dívat, a nebo si vyzkoušet všechno vyrobit. Protože vedu i práci v dílnách, řekl jsem si, že to vezmeme od úplného začátku. A děti to baví,“ říká Jaroslav Pangl, který na škole učí také fyziku a chemii.

Děti se už pod jeho vedením seznámily třeba s výrobou propolisu, vědí, jak se chovat při otevírání úlu, a umějí včely i léčit a chránit před roztoči.

„V rodině chová včely jen můj strejda. Nejvíc mě bavilo, když jsme seškrábávali propolis. Přihlásila jsem se na kroužek, protože jsem byla zvědavá, co včelaření obnáší. A určitě budu chodit i příští rok,“ popisuje devítiletá Klára Prášková, která do Prachatic dojíždí z Lipovic.

Podle Pangla je důležité při praktickém seznamování se včelařením děti příliš nepřetížit, zároveň je ale nechat věci si osahat a snažit se je pro práci nadchnout.

„Není to nic akčního, ale i tak to děti může bavit. Mohou se naučit třeba to, že i když včelám věnují všechnu možnou péči, pořád to jsou živí tvorové a může se stát, že se přes velké úsilí něco prostě nepovede,“ vysvětluje.

V současné době se děti starají o čtyři včelstva, učitel by rád letos přidal ještě dvě další. „Je trochu škoda, že nejvíc je v úlech živo v době, kdy mají děti prázdniny. I tak je ale chci zapojit do vytáčení medu. Každý si odnese skleničku domů na ochutnání, a když něco zbude, zkusíme to nabídnout na vánočních trzích,“ plánuje učitel.