Folková série Večery S nabídne Jahelku i patnáctiletého písničkáře

„Martin má podmanivý hlas, je to vítěz celostátní soutěže Folkový kvítek. Skládá vlastní písně a hraje také v různých kapelách na kytaru a na bicí,“ popisuje Václav Koblenc, jeden z dramaturgů Večerů S.

Páteční program bude pokračovat vystoupením držitelů Autorské Porty s názvem Cihelna a spol. a zpívajícího právníka Ivo Jahelky. „Když se Ivo Jahelka dozvěděl o naší hudební akci, hned nás bez rozmýšlení rád podpořil,“ líčí zakladatel Večerů S Jaroslav Hnízdil.

Během dalších tří podzimních koncertů vystoupí osm účinkujících. Zahraje beatfolková skupina Epydemye, která získala Cenu Anděl za CD Kotlina o československých hrdinech 20. století.

Představí se i kometa soutěže Dětská Porta, formace Andromeda. „Z písničkářů dorazí i výrazný pouliční hudebník Paaya Pokorný nebo uhrančivá dáma Pensée,“ dodává Koblenc.



Díky patronovi druhého ročníku, Víťovi Troníčkovi ze skupiny Marien, získali někteří hudebníci bonusy - koncert v pardubickém Doli klubu a na velkém festivalu Folkové Chvojení. Marien zahrají na Večerech S v prosinci.

Jedním z hlavních cílů organizátorů je vytvořit prostor pro talenty, který ve městě dosud chyběl.

„Je tu spousta skvělých muzikantů, kteří nemají moc příležitost koncertovat, a u nás diváci každého vytleskají k přídavkům. Návštěvnost se zvyšuje o desítky procent, bývá 70 až 100 diváků,“ líčí Hnízdil.

Sérii oceňuje i zpěvačka a kontrabasistka Lucie Vlasáková z kapely Epydemye.

„Večery S vnímám jako seznamku. Posluchači se seznamují s novou kapelou. Možná se z prvního rande stane dlouhodobý vztah. Kapela se seznamuje s plnohodnotným koncertem. Pro muzikanty by to mohl být velký impulz do hudební práce, protože kdo zažije potlesk a souznění s publikem, ten už nechce jinak. Alespoň my jsme to tak měli, když nám před lety koncertní zážitek umožnila jihočeská Porta,“ míní Vlasáková.

Všechny koncerty začínají v Divadle U Kapličky v 19 hodin. Vstupenky stojí 160 v předprodeji, na místě jsou o desetikorunu dražší. Zájemci si je mohou koupit přes www.cbsystem.cz.