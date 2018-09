Venkovní plovárny hlásí úspěšnou sezonu. V Budějovicích dokonce rekordní

Pro budějovickou plovárnu koupací sezona skončila. A byla skutečně mimořádná.

„Od rekonstrukce plovárny v roce 2010 bylo tohle nejlepší léto. Přišlo k nám bezmála 46 tisíc lidí, což je za ty roky nejvyšší číslo,“ těší ředitele Sportovních zařízení města Tomáše Nováka.

A scénář plného koupaliště letos neplatil jen v krajském městě. Vysoké teploty a málo dešťů zapříčinily nadprůměrná čísla i u dalších bazénů na jihu Čech.

Svůj provoz už ukončily i další bazény na Budějovicku. Například v Borovanech nebo Hluboké nad Vltavou. Tento týden neotevřou ani na Borku. „Voda už je studená a nemělo by to význam,“ říká správce přírodního koupaliště Petr Zeman.

Koupalištím přálo počasí, bylo vedro a málo pršelo

„Otevírali jsme v polovině května a ze začátku to vypadalo, že bude návštěvnost stagnovat. Pak se ale dobré počasí drželo a my i díky tomu zažili jedno z nejlepších let. Dny, kdy jsme kvůli dešti neotvírali, by se daly spočítat na prstech jedné ruky,“ dodává. Svlažit se v letních měsících na Borek docházelo přibližně 800 lidí denně.

Základním předpokladem pro prodej vstupenek k vodě je právě počasí. A to letos koupalištím mimořádně přálo. Už v květnu byly podle statistik Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) teploty nad průměrem.

Větší část nekrytých bazénů ale otevřela až v červnu. „Ten byl v Jihočeském kraji teplotně nadnormální a co se týče dešťů normální,“ líčí Eva Kalná z budějovické pobočky ČHMÚ. Červencové a srpnové teploty byly podle ní výrazně nad normálem. „Zato srážky byly s dlouhodobým porovnáním velmi nízké. Některé stanice v srpnu naměřily až mimořádně málo srážek,“ konstatuje.

Stanice v Budějovicích od května do srpna zaznamenala 26 dní, kdy teploty překročily hranici 30 stupňů Celsia. V dalších okresních městech bylo tropických dnů o něco méně. Například ve Strakonicích 17, v Krumlově 12, Tábor jich zažil 24 a Jindřichův Hradec 15.

„Za nejteplejší období léta považujeme poslední týden v červenci a začátek srpna,“ doplňuje Kalná s tím, že výrazné teplo přišlo i ve dnech po polovině srpna.

Jediné koupaliště, kde se zájemci tento týden ještě vykoupou, je to ve Volyni na Strakonicku. Areál v prvorepublikovém stylu zpřístupnil bazén už v polovině dubna.

„Tohle léto se nám opravdu vydařilo. Bylo tu pořád hezky a lidé nepřestávali chodit. Neměli jsme problém ani s kvalitou vody a snad poprvé se tu nestal žádný úraz,“ vypráví Vlastimil Jirsa, který národní kulturní památku se svou manželkou spravuje už dlouhé roky.

Po tom letošním a nejlepším se však rozhodl provoz přenechat. Průměrná denní návštěvnost ve Volyni činí okolo 1 000 lidí.

Hulák nabízí vstup zdarma

Nedaleko odtud ve Strakonicích uzavřeli turnikety minulý týden ve středu. „Od roku 2013 jsme zaznamenali druhou nejpovedenější sezonu. Koupalo se tu téměř 40 tisíc lidí. Přitom v červnu to ještě vypadalo, že z hlediska návštěvnosti půjde o velmi průměrné léto,“ hodnotí vedoucí plaveckého stadionu Karel Dvořák. Před létem tady investovali do nových chodníků za zhruba 1,2 milionu korun.

Zdarma bude ještě do pátku zpřístupněné koupaliště Hulák v Prachaticích. Avšak už bez možnosti koupání. K dispozici budou jen lehátka na opalování a sprchy. Vysoké teploty sem přivedly rekordní počet návštěvníků.

„Zavítalo sem bezmála 25 tisíc lidí. Dní, kdy jsme kvůli nepříznivému počasí zavřeli, bylo opravdu minimum,“ líčí ředitelka Sportovních zařízení Prachatice Radovana Kutláková. Návštěvnost bazénu podpořily i sobotní akce s kapelou, instruktorem potápění a cvičení ve vodě.

Ani koupaliště na Šumavě nepřišlo zkrátka. V 52 dnech se ve Vimperku přišlo koupat zhruba 7500 lidí. To je oproti loňsku sice více, avšak pamatují tu i dvojnásobnou návštěvnost.

„To byl však extrém a příchozí si neužili tolik komfortu. Letos to bylo pohodové jak pro ně, tak pro personál,“ pochvaluje si jednatel koupaliště Jan Král.

V Táboře letos umožnili veřejnosti venkovní koupání díky rekonstrukci vnitřního bazénu už od začátku května.

„Za červenec a srpen máme zhruba 25 tisíc prodaných vstupenek, což je lepší průměr. Před sezonou jsme museli opatřit mobilní převlékárny, záchody a sprchy, protože opravy areálu znepřístupnily část zázemí,“ uvádí za táborský bazén Jiří Kříž. V nedaleké Soběslavi letní koupaliště využilo přes 31 tisíc lidí.