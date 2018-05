Stav budějovických veřejných toalet je lepší. K ideálu ale mají daleko

Ukázalo se, že v současnosti jsou toalety sice v lepší formě, ale radnice hledá řešení, jak je ochránit před vandaly.

Jeden záchod je sice mimo provoz, ale jinak byly uklizené, nechyběl toaletní papír a z velké části se podařilo odstranit i zápach, kvůli kterému se člověku dělalo špatně.

„Není to žádný zázrak, ale tohle už je použitelné WC, které bych v případě potřeby použila. Na ostrov chodí spousta lidí, a tak je potřeba uklízet častěji, jinak to bude zase hrůza,“ přemýšlí jedna z častých návštěvnic Eva Bendová.

Když redakce na špatný stav toalet upozornila, daly se věci částečně do pohybu a město začalo prostřednictvím své Správy domů, která má toalety ve svém majetku, situaci řešit.

Úklid a údržbu WC na Sokolském ostrově měla na starost nedaleká kavárna Vlnna, která kotví na slepém rameni Malše.

„Neustále tam dochází k poškozování toalet. Aktuální stav je takový, že část je otevřená, jedna toaleta v dámské části je však natolik poničená, že se bude muset celá vyměnit. Musíme na to vyhradit peníze. Ale protože je neustále někdo ničí, tak zvažujeme zpoplatnění za pět korun. Platilo by se v kavárně a zákazník by oproti tomu získal přístup,“ uvedl náměstek primátora Jaromír Talíř, pod kterého spadá i Správa domů.

Podle některých návštěvníků Sokolského ostrova by bylo vhodné ještě přidat mobilní toalety. „Přes léto je kapacita opravdu nedostatečná, i když někteří mohou jít do sokolovny, ale to už je docela daleko. Na ostrově bývá spousta mladých a rodičů s dětmi,“ přiznal Talíř.

Na radnici chce s kolegy najít nějaké vhodné řešení. Kdy se situace změní, zatím nedokázal upřesnit.

Možností by bylo udělat podobný režim, jaký funguje u nedávno otevřených veřejných WC na rohu ulic Biskupská a Široká nedaleko náměstí Přemysla Otakara II. Ty jsou zpoplatněné a uvnitř je zaměstnanec, který dohlíží na čistotu a pořádek.

„Na Sokolském ostrově však toalety nemají pro takovou obsluhu potřebné zázemí, takže by se muselo úplně přestavět, ale minimálně za debatu to stojí. Nemůžeme čekat, že ti, kteří vybavení ničí, toho nechají. Postavit nové vidím jako perspektivní cestu,“ uvažoval náměstek primátora.

I vedení kavárny Vlnna navrhlo radnici proměnu WC a nastavení jiného režimu. „V tuto chvíli komunikujeme s městem o možnosti přímé správy. Pořídili jsme projektovou dokumentaci, která řeší vylepšení WC. Navrhuje obložení přírodě blízkým materiálem a vytvoření koutku pro kontejnery. Zčásti jsme navrhli i modernější pojetí interiéru,“ uvedla před několika dny Markéta Kubešová, vedoucí provozu kavárny.

Přes noc jsou zamčené

Ona, ale i další zástupci z Vlnny jsou přesvědčení, že bez zavedení poplatku za užití se k lepšímu nepohne žádné veřejné WC, které je mimo obytnou část města nebo u něj není stálá obsluha.

Jednou z možností je, že by v kavárně mohli půjčovat čip, pomocí kterého by se zájemce na toaletu dostal. Za použití by platil třeba pět korun, což bývá obvyklá cena.

Zatím není jisté, jak na tuto nabídku město zareaguje. Kavárna sama toalety potřebuje k provozu, protože uvnitř nemá vlastní sociální zázemí.

Záchody jsou na Sokolském ostrově přes noc uzamčené, a to od 20 do 8 hodin. „Myslím, že teď, když už je teplo a dlouhé dny, mohly by být otevřené do 22 hodin, protože je tu až do tmy docela hodně lidí,“ všímá si další z návštěvníků Stanislav Žurek.

Veřejné toalety ve Stromovce.



Kromě zmíněných toalet lze použít na ostrově ještě ty v areálu Sokola. „Kdo nás požádá, tomu půjčíme klíče a může si tam dojít. Uklízí se tam každý den,“ sdělil David Dvořák, který je majitelem mobilní kavárny u dřevěného mostu.

MF DNES kontrolovala i záchody ve Stromovce. Ty totiž byly před dvěma týdny uzamčené a nikdo se dovnitř nemohl dostat. „Důvodem uzavření byla nefunkční elektroinstalace,“ vysvětlil Petr Šindelář, jednatel Správy domů.

Teď už jsou opět v provozu a také v lepším stavu než ty na Sokolském ostrově. Pouze jedna z toalet v pondělí protékala a splachovací tlačítko bylo rozbité. Opět tam s velkou pravděpodobností řádil nějaký vandal.

S těmi má správa hodně zkušeností a nějaké závady v interiéru některého z veřejných WC prý musí řešit téměř každý den.

Mobilní toalety jsou pak na druhé straně Stromovky u dětského hřiště. „Na místě budou do konce října,“ doplnila mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.

Lidé v Budějovicích mají dále k dispozici třeba veřejné toalety na Sadech na konci Krajinské ulice, další jsou v Parku 4Dvory u sídlišť Máj a Vltava a jako veřejné fungují i toalety na Piaristickém náměstí při tamní restauraci a rovněž v kavárně Lanna u Dlouhého mostu.

