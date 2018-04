Zápach a zavřeno. Veřejná WC jsou ostudou Českých Budějovic

Zpustošené, špinavé a zapáchající tak, že je dokážou použít jen ti nejotrlejší v případu krajní nouze.

Stav veřejných toalet na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích je už delší dobu zoufalý. V posledních týdnech je tento problém výraznější o to víc, že je oblíbená lokalita při pěkném počasí obležená lidmi. A ti si na neutěšené zázemí WC stěžují.

„Použití toalet bych neriskovala. Zkusila jsem to tam loni a to mi stačilo,“ reagovala Eva Bendová, jedna z častých návštěvnic Sokolského ostrova.

Dokládá, že problém není úplně krátkodobý, ale nyní graduje. „Ani není poznat, jaká část je pánská a jaká dámská. Nejsou nijak označené. Uvnitř je hrozný nepořádek, žádný toaletní papír, děs a hrůza,“ rozčilovala se Tereza Maroušková. A podobně reagovali téměř všichni dotázaní, se kterými MF DNES na místě mluvila.

Většinu veřejných toalet má na starost českobudějovická Správa domů, která je městskou společností. Ta se brání, že jsou toalety častým terčem vandalů a jejich nájezdy jsou na denním pořádku. Je tak složité v nich udržovat dobrý stav. Jenže drtivá většina uživatelů se chová slušně a podobné podmínky pro ně nejsou důstojné.

Mnohokrát už WC využili i bezdomovci, kteří si z nich udělali noclehárnu, a uklízečce se je nedařilo dostat z místa pryč. Situace se výrazně nemění několik měsíců, i když na stole už je řešení, které by mohlo vést ke zlepšení.

Údržbu toalet na Sokolském ostrově zajišťuje pro Správu domů kavárna Vlnna, která sídlí opodál na slepém rameni Malše. Záchody uklízí jednou denně. Vedení kavárny navrhlo radnici proměnu WC a nastavení jiného režimu.

„V tuto chvíli komunikujeme s městem o možnosti přímé správy. Pořídili jsme projektovou dokumentaci, která řeší vylepšení WC. Navrhuje obložení přírodě blízkým materiálem a vytvoření koutku pro kontejnery. Zčásti jsme navrhli i modernější pojetí interiéru,“ upřesnila Markéta Kubešová, vedoucí provozu kavárny.

Ona, ale i další zástupci z Vlnny jsou přesvědčení, že bez zavedení poplatku za užití se k lepšímu nepohne žádné veřejné WC, které je mimo obytnou část města, nebo u něj není stálá obsluha. Jednou z možností je, že by v kavárně mohli půjčovat čip, pomocí kterého by se zájemce na toaletu dostal. Za použití by platil třeba pět korun, což bývá obvyklá cena.

„Jednáme o provedení oprav toalet a jejich zpoplatnění. Denně řešíme problémy s vandalstvím a poškozováním vnitřního interiéru WC. Záchody jsou přes noc uzamčeny, to je od 20 do 8 hodin ráno,“ reagoval Petr Šindelář, jednatel Správy domů.

A právě provozní dobu by někteří také upravili. Podle dotázaných by toalety mohly být odemčené v letním období až do deseti hodin, kdy je „Sokolák“ v obležení stovek lidí.

Město ve středu rozhodlo o jejich dočasném uzavření. Mimo provoz budou zřejmě až do 3. května. Radnice oznámila, že vandalové opakovaně řádili na WC na ostrově, vyvrátili vstupní dveře, ucpali mísu či poškodili elektroinstalaci.

Kromě těchto WC lze použít na ostrově ještě ty v areálu Sokola. „Kdo nás požádá, tomu půjčíme klíče a může si tam dojít. Uklízí se tam každý den,“ sdělil David Dvořák, který je majitelem mobilní kavárny u dřevěného mostu Coffee on the Go.

Už má bohužel i takovou zkušenost, že se mu někdo s klíčem nevrátil. V dalším případě mohou využít návštěvníci ostrova veřejné WC na radnici na náměstí Přemysla Otakara II. nebo na rohu ulic Široká a Biskupská.

K hřišti přivezou mobilní WC

Aby problémů nebylo málo, tak o uplynulém víkendu a v pondělí vůbec nefungovaly toalety pro veřejnost ve Stromovce. Byly zamčené, přestože je na objektu napsáno, že je provozní doba od 8 do 19 hodin.

„Důvodem uzavření WC o víkendu byla nefunkční elektroinstalace, vada bude odstraněna,“ ujistil v úterý Šindelář. Jenže to nikdo z uživatelů nemohl vědět, protože na toaletách chybělo jakékoli upozornění. Díky němu by se přitom dalo zčásti předejít některým stížnostem.

V úterý už byly toalety skutečně v provozu. WC je ve Stromovce dva roky a město je tam nechalo postavit právě i na základě mnoha žádostí obyvatel. Otevřené je od dubna do konce října, uklízí se jednou denně a Šindelář doplnil, že mají být otevřené až do 20 hodin, namísto 19, které jsou uvedené na objektu.

Řada návštěvníků Stromovky loni uvítala také umístění mobilních toalet na druhé straně parku u dětského hřiště. Na zimu byly pryč a nyní se vrátí zpět.

„Do konce týdne budou opět na místě a zůstanou až do října,“ doplnila mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.

Kromě uvedených mají lidé v Českých Budějovicích dále k dispozici třeba WC na Sadech na konci Krajinské ulice, další jsou také v Parku 4Dvory nedaleko sídlišť Máj a Vltava a jako veřejné fungují například i toalety na Piaristickém náměstí při tamní restauraci a rovněž v kavárně Lanna u Dlouhého mostu přes Vltavu.