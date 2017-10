Stromy ještě padat nepřestaly, do šumavských lesů nechoďte, varují správci

Lesníci Správy NP Šumava nyní sčítají první škody a snaží se zpřístupnit některé oblasti, které jsou kvůli polomům nedostupné.

„Například k jezeru Laka se stále nedá vůbec dostat, Poledník je přístupný jen po jediné cestě. Zatím vůbec nevíme, jaké škody vítr způsobil v okolí Borových Lad a Českých Žlebů, tam se dostaneme asi odpoledne,“ informoval mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Na rozdíl od srpnové vichřice, která zasáhla hlavně jižní část Šumavy a největší škody způsobila na Stožecku a v okolí Schwarzenberského kanálu, nedělní vichřice lámala stromy po celé Šumavě.

„Spíše než o nějaké pásy se jedná většinou o jednotlivé stromy nebo menší skupiny stromů. V západní části Šumavy odhadujeme deset tisíc padlých stromů, s okolím Modravy to může být až patnáct tisíc, na Stožecku pak předpokládáme až dvojnásobek. Jedná se ale jen o velmi hrubé a předběžné odhady, může to být i mnohem víc. V současné době ale nic bližšího ještě nevíme,“ podotkl Dvořák.

Podle meteorologů má silný vítr foukat i v úterý. Mnoho stromů navíc může být v lesích poškozených a mohou padat dál.

„I když to už není tak intenzivní, fouká i teď. Platí proto, že turisté by se měli Šumavě v těchto dnech vyhýbat a do lesů by s ohledem na vlastní bezpečí neměli chodit,“ upozorňuje náměstek ředitele Správy NP Šumava Jan Kozel.

Lesníci zatím nemají představu, kolik stromů popadalo a zda v místech, kde mohou zasahovat, či v územích bezzásahových, kde dřevo zůstane ležet.

„Máme ale štěstí, že je před námi ještě podzim, zima i celé jaro a měli bychom tak stihnout dřevo bez problémů zpracovat do doby, než příští rok vyletí kůrovec,“ říká Kozel.