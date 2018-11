S rozvojem Vimperka pomůže architekt, město na něj vyhradí 150 tisíc

Asi jen stovka českých sídel si volá na pomoc se stavebními záležitostmi svého městského architekta. A to je jich na mapě republiky více než 6 250. Loni po deseti letech tento post obnovil Český Krumlov a nově se ho pokusí zřídit i ve Vimperku na Prachaticku.

Minulý týden v místním hotelu Zlatá hvězda uspořádaly spolky Prostor Vimperk a Vimperk žije! debatu. Sál zaplnili představitelé z vedení města, zastupitelé, vedoucí odborů, zástupci dalších měst i architekti.

„Setkání mělo objasnit, proč by město mělo architekta mít, co bychom od něj očekávali nebo jak správně uspořádat výběrové řízení,“ vysvětluje vimperský radní Petr Samek (Nevihnutí), který zároveň šéfuje výboru pro rozvoj města. Diskuse se zúčastnili i dva městští architekti odjinud, kteří představovali svou praxi.

„Rada a zastupitelstvo města musí někdy rozhodovat o věcech, kterým jejich členové profesně nerozumí. Proto by byl městský architekt užitečný třeba při tvorbě územního plánu nebo by vytipovával lokality pro další zástavbu,“ podotýká starostka Vimperka Jaroslava Martanová (STAN).

Rad odborníka by město využilo i v otázkách využití a oprav objektů v památkové zóně. Dále by mohl pomáhat s vypisováním architektonických soutěží nebo při poptávání územních studií.

Na důležitosti městského architekta pro Vimperk se zastupitelé shodují. Jeho post se řešil už v minulém volebním období. „Jsme jednoznačně pro. Už dříve jsme se shodli, že to bude pro město přínosem. Zřízení pozice architekta podpoříme,“ uznává opoziční zastupitel Jiří Cais (ODS).

Vimperk chce komunikativního odborníka

Radnice se tak rozhodla s náklady na architekta počítat v rozpočtu na příští rok. „Z debaty vyplynulo, že nejlepší variantou pro Vimperk bude externí spolupráce. O přesných kompetencích, počtu pracovních hodin i finanční odměně zvoleného kandidáta ještě budeme diskutovat,“ dodává Petr Samek.

Starostka Martanová potvrdila, že v rozpočtu bude vyčleněno 150 tisíc korun s možností, že se náklady během roku navýší. „Chceme komunikativního odborníka. Důležité bude, aby uměl složité věci svého oboru vysvětlit tak, aby jim rozuměli ti, kteří o nich pak rozhodují,“ říká starostka.

Výše nákladů by neměla kasu výrazně zatěžovat. „Externí pozice s polovičním úvazkem je pro město velikosti Vimperka naprosto dostatečná,“ konstatuje Miroslav Vodák, architekt a předseda komise pro architekturu a územní rozvoj Českých Budějovic, který se debaty také účastnil.

Kandidát na městského architekta musí podle něj mít kromě profesní kvalifikace i respekt odborné veřejnosti a měl by naslouchat politikům i občanům. „Musí umět definovat problém a také navrhnout jeho řešení. Naprosto zásadní pro jeho úspěšné fungování je důvěra od vedení radnice,“ doplňuje Vodák.

Radní Samek může veškerou přípravu na výběrové řízení konzultovat se Staškem Žeravou z České komory architektů. „Ve Vimperku nyní potřebují připravit smluvní podklady a zadání, co by měl architekt dělat, komu se bude zodpovídat a podobně. Až to bude hotové, jsme připraveni tyto materiály okomentovat a připojit odborné rady,“ objasňuje Žerava, který v minulosti zastával pozici městského architekta v Olomouci a nyní ho dělá ve Šlapanicích u Brna.

Podle něj by měl architekt ve „svém“ městě jen konzultovat a radit, nikoli sám komerčně projektovat, aby byla zachována rozmanitost místních staveb. „Klíčový je hlavně pro urbanistické územní plánování a nakládání radnice s pozemky. Jeden ošklivý dům nenadělá tolik škod jako neekonomické jednání města,“ vysvětluje Stašek Žerava.