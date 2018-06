Je to bída, hodnotil Babiš výstavbu dálnice D3 na jihu Čech

Dálnice D3 v úseku Praha - Tábor by se měla začít stavět v roce 2021. Do konce roku chce Ředitelství silnic a dálnic požádat o územní rozhodnutí. Oznámili to ředitel ŘSD Jan Kroupa a ministr dopravy Dan Ťok (ANO) při návštěvě vlády na jihu Čech.