Franz vystavuje obrazy z cyklu Třeboň, Saudková fotografie a koláže

9:26 , aktualizováno 9:26

Umělecký pár - výtvarník, dramatik, skladatel a pedagog Vladimír Franz a fotografka Ida Saudková - obsadil dvě táborské galerie. Společná výstava s názvem My way je k vidění do 21. září.