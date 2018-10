Odvolaný strakonický tajemník s StB nespolupracoval, rozhodl soud

„Jsem rád, že se potvrdilo, že jsem nikdy žádným práskačem a udavačem nebyl. A ten, kdo lhal, ať si to se svým svědomím vypořádá sám. Bohužel, lhal,“ prohlásil po jednání soudu Vladimír Stroner.

Narážel přitom na starostu Strakonic Břetislava Hrdličku (Strakonická veřejnost), který ho kvůli spolupráci s StB odvolal v listopadu 2017 z funkce.



Hrdlička rozeslal loni spolupracovníkům e-mail, do kterého napsal: „Vážení, mluvil jsem se dvěma z vás a zjistil jsem, že nevěříte na existenci estébáků mezi námi na úřadě a že si myslíte, že někoho šikanuji. Takže na vlastní oči – estébáci i jejich oběti byli registrováni v tzv. Archivu bezpečnostních složek. Písmena u jmen znamenají přesnější popis, zda jde o estébáka, nebo oběť... Pokud je u evidovaného jména písmeno A, jedná se o agenta, nejvyšší formu práskače a provokatéra. Archiv je na internetu zveřejněn.“

V uvedeném archivu se k Vladimíru Stronerovi zachovaly dva řádky v registračních protokolech – hlavním a vedlejším. Podle obou zápisů byl zapsán do databáze v dubnu 1975, kdy vykonával základní vojenskou službu.



„Jsem evidován jako osoba v evidenci Archivu bezpečnostních složek. Ale ne jako spolupracovník StB, ale jako údajný spolupracovník vojenské kontrarozvědky, ještě navíc v pomocném protokolu. To znamená, že nějaký pracovník vojenské kontrarozvědky mě tehdy před třiačtyřiceti lety zapsal jako vojáka základní služby proto, že můj strýc, bratr mého tatínka, emigroval v roce 1947 do Velké Británie,“ vysvětloval před časem Stroner.

Vojenská kontrarozvědka ho prý tehdy upozornila, že kontaktuje-li jej strýc během vojenské služby, musí to hlásit.



Podle archivních dokumentů dostal Stroner krycí jméno Tesla. Jeho svazek byl skartován po roce a půl, na konci roku 1976, kdy se z armády vrátil do civilu.



Do řádku ve vedlejším protokolu k jeho jménu někdo před lety připsal písmeno A. „Tužkou dopsané písmeno A do pomocného protokolu nemusí vůbec znamenat agent, ale může to třeba být jen poznámka, že se s dotyčným počítá k vázání (naverbování, pozn. red.),“ je přesvědčen Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů.



Jsme v důkazní nouzi, přiznala právnička

Ministerstvo vnitra nemá k dispozici žádné dokumenty, například vlastnoručně podepsaný vázací akt, které by prokazovaly, že se Stroner ke spolupráci s StB zavázal.



„Domnívám se, že pan žalobce byl evidován jako spolupracovník Státní bezpečnosti. Je otázka, v jaké kategorii. Je zapsán v protokolu, svědčí to o tom, že s ním nějaký příslušník kontrarozvědky jednal a zanesl ho jako spolupracovníka. To, že po roce došlo ke skartaci, svědčí o tom, že nebyl převeden dále do civilních rozvědek. V tomto případě jsme v důkazní nouzi, nejsme schopni prokázat oprávněnost té evidence,“ konstatovala před soudem Eva Jíchová z ministerstva vnitra.

Stronerův právní zástupce Stanislav Vachta si myslí, že se jeho klient mohl do databáze dostat jako „čárkový agent“ – pracovníci StB potřebovali kvůli odměnám vykazovat ve statistikách čárky za naverbované agenty, tak si mohli některé na krátkou dobu vymyslet.

„Je třeba také poukázat na to, že krycí jméno Tesla, které se objevuje u žalobce, se objevuje u dalších 207 lidí,“ připomněl v jednací síni advokát.

Stronerův svazek nebyl skartován jako mnoho jiných spisů na konci roku 1989, ale už v listopadu 1976:

Samosoudkyně Zuzana Steinerová měla jasno hned po provedeném dokazování.

Rozsudek vyhlásila, aniž by potřebovala čas na rozmyšlenou, a konstatovala, že žalobce byl neoprávněně evidován v materiálech Státní bezpečnosti.

Odvolaný tajemník strakonické radnice Vladimír Stroner (vpravo) se svým advokátem

„Nikdy jsem nic nepodepsal, nespolupracoval jsem. Svědomí mám čisté a teď se to jenom potvrdilo. Věřím, že lidé, kteří jsou soudní a mají právní vědomí, budou vědět, o čem mluvím,“ řekl iDNES.cz Stroner.

„Spousta lidí se ode mě odklonila, ale zaplaťpánbůh ti lidé, kteří mi věřili, ti mi věřili pořád. Těm děkuju,“ dodal při odchodu.

Právnička ministerstva avizovala, že se v tom případě k vyšší instanci pravděpodobně odvolávat nebude.