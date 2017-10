Šest vlků uteklo z výběhu v Bavorském lese. Zpět je lákají na žrádlo

Areál, odkud vlci utekli, se vzdálený od českých hranic asi deset kilometrů. „S nasazením všech možných lidských zdrojů děláme vše, co je v našich silách, abychom zvířata pochytali,“ řekl ředitel bavorského národního parku Franz Leibl.

Strážci parku se pokouší vlky přilákat na žrádlo. „Pokud se to nepovede, použijeme anestetické zbraně. Poslední možností je zastřelení zvířat z bezpečnostních důvodů,“ doplňuje Leibl.

Krizová skupina, zřízená v Návštěvnickém centru Falkenstein v Haus zur Wildnis (Dům divočiny), koordinuje potřebná opatření. Z devíti vlků žijících ve výběhu zmizelo podle současných informací šest zvířat.

Tato zvířata nemají šanci ve volné přírodě dlouhodobě přežít, protože strávila celý svůj život v péči člověka. Odborníci žádají, aby lidé v žádném případě vlky nekrmili, nepřibližovali se k nim a nefotografovali je. Pokud je někdo spatří, měl by to ohlásit na telefonu +49 9922 5002 0.

Bavorský park o útěku vlčí smečky informoval i kolegy z Národního parku Šumava. „Naše poslední informace od kolegů jsou, že uniklé vlky registrují v blízkém okolí zvířecího výběhu a snaží se je co nejrychleji nalézt a odlovit. Samozřejmě se může stát cokoli, šelmy mohou přejít do vnitrozemí Bavorska, nebo mohou přejít k nám. I my jsme připraveni zasáhnout, očekáváme, jaký bude další vývoj,“ potvrdil mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.

Z výběhu u Srní prý vlci neutečou

Pokud by někdo spatřil krotké vlky u nás, měl by respektovat doporučení strážců, k šelmám se nepřibližovat a kontaktovat policii.

Vlčí výběh existuje i u nás, před dvěma lety otevřela Správa Národního parku Šumava přírodní domov pro vlčí rodinu v Srní.

Podívejte se, jak žije vlčí smečka v Srní (21. 8. 2017)

VIDEO: Podívejte se, jak žije vlčí smečka v Srní Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výběh těchto šelem o rozloze zhruba tři hektary najdou lidé u návštěvnického centra a mohou si vlky prohlédnout z asi 300 metrů dlouhé vyvýšené dřevěné lávky.

Moderní výběh má podle Dvořáka nadstandardní zabezpečení, které nemají jeho obyvatelé šanci překonat. „Obíhá ho tři metry vysoký plot, který se v horní části svažuje dovnitř, aby byl pro vlky prakticky nepřekonatelný. Plot jistí ještě elektrický ohradník v různých výškách, aby byl funkční, i když napadne sníh,“ popsal Dvořák.

A nemohou se třeba vlci ze srnínského výběhu podhrabat? Ani to není údajně možné, protože plot je podbetonovaný do hloubky 80 centimetrů a v místech, kde je skála, je spojený beton se skálou.