Na pravý břeh Lipna pojedou záchranáři déle, přišli tam o základnu

V jednu chvíli nad šumavskými lesy svítí slunce a září jasně modré nebe. Vzápětí se obloha zatáhne, fouká studený vítr a počasí se během krátké chvíle úplně změní. Tak to mnohdy vypadá u Lipenské přehrady.

Dobře to znají turisté a místní, kteří se pohybují na pravém břehu u rakouských hranic. Odtud je z Kyselova pravidelně převáží přívoz na levý břeh do Dolní Vltavice. A právě z Kyselova jim na pomoc vyráželi i vodní záchranáři.

Letos poprvé a pravděpodobně i během několika nadcházejících let budou muset všichni bedlivěji sledovat předpověď počasí. Už teď je jasné, že v případě zranění se sem vodní záchranáři dostanou o něco později než v minulosti.

Své o tom ví dvojice surfařů, kteří v červnu uvázli poblíž Kyselovské zátoky.

„Zůstali tam viset, byli unavení a nebyli schopni se dostat ke břehu. V takové situaci je ohrožený život. Může dojít k přehřátí, nebo naopak prochladnutí organizmu. Tehdy bylo velké vedro a jednomu z mužů bylo přes 70 let. Byl hodně vysílený. Přijet ještě o pár minut déle, byl by to velký problém,“ popisuje zásah šéf českokrumlovských vodních záchranářů Milan Bukáček.

Nakonec vše dobře dopadlo. Vodní záchranáři se však museli vypořádat se situací, kdy do Kyselovské zátoky vyráželi z Dolní Vltavice. A tak to bude i nadále. Právě zásah v této lokalitě na pravém břehu Lipna záchranářům zabere o něco delší dobu. Řádově se jejich přesun prodlouží o několik minut.

Boj o garáže, kde měli záchranáři základnu v pronájmu, se Správou Národního parku Šumava, která je vlastnila, trval několik let a vyvrcholil loni. Objekt byl nakonec podle plánu srovnán se zemí a dnes už je zde po něm jen volná plocha. Kdy se zastaví, není jasné. Na jejím místě by však mělo vzniknout nové zázemí.

Loni na podzim už s vodní záchrannou službou zástupci parku komunikovali. Reagovali na jejich požadavky, které zahrnovaly mimo jiné služebnu, garáž pro auto, sklad, veřejné kontaktní místo či prostor pro informační centrum.

Park se ohradil proti informačnímu centru, nouzovému nocovišti a sociálnímu zařízení, protože zvyšují turistickou aktivitu, ale po úpravách jim projekt schválil.

Na stavbu chybějí peníze

Podle Bukáčka teď mají záchranáři od parku předběžné povolení na stavbu, ale musí řešit jiný problém. Chybějí peníze. Kvůli nim si na základnu musí počkat. Finančně měl pomoct Jihočeský kraj a Bukáčkovi přislíbil podporu i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

„V tuto chvíli v rozpočtu nic nemáme, proto se letos určitě stavět nebude. Až bude jasné, kde a co to bude, tak začneme zvažovat podporu. Je v našem zájmu, aby byl pravý břeh zabezpečen,“ řekla hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

Bukáček věří, že by měl projekt vyjít maximálně na dva miliony korun. Nyní však aktivity záchranářů utichly.

„Moje kapacita je teď na pokraji vyčerpání. Je to o času a chuti sehnat potřebné finance. Máme teď hodně činností a priorit. Řešili jsme například stavbu loděnice v Dolní Vltavici, abychom mohli schovávat čluny. Myšlenka nás ale neopustila,“ vysvětluje Bukáček. Projekt by se mohl posunout o dva roky.

Minimálně po tuto dobu tak na pravém břehu záchranáři nebudou. „Naše přítomnost tam byla přínosná. Když se něco stalo třeba cyklistovi, byli jsme na místě čtyřkolkou hned. Mohli jsme kdekoliv zasáhnout. Cyklistů se tam pohybuje spousta,“ doplňuje Bukáček.

Při zásahu spolupracují vodní záchranáři se zdravotní záchrannou službou. V některých případech zraněného naloží, poskytnou mu první pomoc a pak předají právě záchrance. Turisté si teď v této lokalitě budou muset dávat pozor.

„Doufáme, že se žádné zranění nestane v žádném místě lipenské nádrže ani kdekoli jinde,“ říká mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák. Zároveň potvrdil, že od loňského roku park s vodní záchrannou službou nejednal.

Garáže u Lipna sloužily záchranářům (7. 8. 2017)