Dostavbě Temelína bych dal přednost před Dukovany, říká lídr KSČM Filip

Takřka každá strana v Jihočeském kraji včetně KSČM má jako prioritu dostavbu dálnic D3 a D4. Vy zmiňujete jednu zajímavou věc, že velký problém pro D3 nastal už v roce 1998. Co se tehdy stalo?

Chybějí nám také obchvaty, vážná situace je v Dasném a Češnovicích, potřeba je také kolem Lišova a Štěpánovic. Ale k vaší otázce o D3. Vláda ji vyřadila z priorit. V minulém volebním období jsem byl předsedou kontrolního výboru. Tam jsem viděl dokumenty, kde bylo přesně popsáno, proč byla tehdy D3 vyškrtnuta a až později znovu vrácena.

Předvolební rozhovory Seriál předvolebních rozhovorů s lídry jihočeských kandidátek stran a hnutí, které mají největší šanci dostat se do Sněmovny podle předvolebních průzkumů.

Proč ji vyřadili?

Byla to součást takzvaných Klausových balíčků, pomocí kterých se snižovaly náklady státu, když chyběly finance. Pak se muselo tvrdě bojovat o to, aby se D3 znovu prioritou stala. Dnes je jí naštěstí věnována značná pozornost. Je absolutně potřebná pro spojení sever - jih Evropy, a to už od německého Rostocku, přes Českou republiku dál do Rakouska, Slovinska a Itálie.

Ten samý případ se týká i železnice. A opět to drhne na jihu Čech. Už několik let se přešlapuje kolem toho, zda stavět Chotýčanský tunel, protože bude drahý. Když nebude, moderní železnice skončí před Budějovicemi.

Varianta s tunelem je z pohledu dopravy nejoptimálnější. Je to podle mého soudu jediné správné řešení. Je škoda, že Správa železniční dopravní cesty tohle nemá mezi absolutními prioritami.

Vojtěch Filip (62 let) Rodák z Jedovar na Budějovicku vystudoval právnickou fakultu v Brně, už 12 let je předsedou KSČM. V končícím volebním období byl také místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, když tuto funkci již předtím dvakrát zastával. V minulosti byl rovněž zastupitelem Českých Budějovic. Je ženatý a má dvě děti.

Možná by se podobným věcem věnovala v Praze větší pozornost, pokud by se rozhodlo o dostavbě Jaderné elektrárny Temelín? Mělo by to velký vliv na investice do dopravních staveb.

Byl bych rád, kdyby dostal Temelín přednost před Dukovany. Území kolem Temelína je připraveno pro stavbu třetího a čtvrtého bloku. Byl tak plánovaný od počátku a první dva bloky fungují bez problémů. Rozhodnutí, co stavět dříve, je samozřejmě na vládě a ČEZ. Myslím, že pro Jihočechy by to mělo být důležité. Určitě by pak bylo více prostředků na dopravní spojení, například na propojení Tábora, Týna nad Vltavou, Písku a Strakonic. Součástí projektu je zlepšení silnic mezi okresními městy.

Je reálné, že se v nějaké dohledné době může něco změnit, a padne rozhodnutí o dostavbě?

Byl bych rád, aby se rozhodlo alespoň o nejzákladnějších podmínkách stavby třetího a čtvrtého bloku. Aby proběhla potřebná řízení a taky aby se rozhodlo, jak dostavbu financovat.

Jaké jsou možnosti?

Může to financovat stát a hotovou elektrárnu předá za určitých podmínek ČEZ, od kterého čerpá a bude dál čerpat peníze. Nebo nebude čerpat dividendu a pak musí ČEZ začít se shromažďováním prostředků. Toto rozhodnutí už může padnout v nadcházejícím volebním období. Samotná stavba, myslím, v nadcházejících čtyřech letech nezačne.

A jaká varianta financování je podle vás vhodnější?

Můj osobní názor je ten, že by měl samotnou stavbu garantovat stát a pak ji předat. Musí být nastavená jasná pravidla pro bezpečnostní systémy. Myslím, že by bylo lepší, kdyby byl celý proces a kontrola na úrovni státní správy, nikoli podniku.

S temelínskou elektrárnou souvisí ještě jedna věc. Do konce roku se má rozhodnout, zda se odtud přece jen postaví horkovod do Českých Budějovic.

Temelín tak byl od začátku plánovaný. Měla se tak využít nadměrná produkce tepla. Do budoucna to vidím jako pozitivní věc. Odlehčí to městu se spalováním uhlí, případně plynu.

Ve vašem osobním volebním programu figuruje Šumava. Týká se to zákona o ní?

Chci dosáhnout toho, že úprava, která se dostala do zákona o ochraně přírody a krajiny, by se měla dostat do samostatného zákona. Ten obecný zákon nemůže Šumavě vyhovovat. Potřebuje jiný předmět ochrany, než mají jiné parky. Současný stav bude Šumavě škodit.

Takže je podle vás ten zákon špatný?

To neříkám, jsem rád, že se někam posunul, ale nemůžeme zkrátka Šumavu srovnávat s jinými parky. Šumava je mnohem větší, zahrnuje mnohem více obcí a více problémů.

Například?

Například řešení myslivosti, rybářství, ale i zemědělství, lesnictví a dřevařství. To vše je v porovnání s ostatními parky nesrovnatelné.

Vy už jste ale zákon o Šumavě psal. Jak jste s ním uspěl?

Psal jsem ho třikrát, budu ho psát počtvrté. Úplně první návrh byl nejkomplexnější, ten skončil ve druhém čtení v podrobné rozpravě, a pak byl zamítnut. To se asi dostal nejdál. Po novele jednacího řádu už se ve druhém čtení zamítat nemohlo, tak jsem většinou končil v prvním čtení. Podílel jsem se prostřednictvím našich zastupitelů i na návrhu Plzeňského kraje, který také Sněmovna dostala.

V Ústí nad Labem usiluje vaše strana o navrácení vody do veřejného vlastnictví. Jak jste sám zmínil, kraj tam vykupuje akcie vodárenských společností. Pro podobný postup byste byl i v jižních Čechách?

Ukazuje se, že to budou muset udělat i ostatní kraje. Voda se zdražuje a kapitál mizí do zahraničí, protože tam akciové společnosti většinou mají účast, nebo jsou stoprocentně vlastněné lidmi v zahraničí. Myslím, že by i v Budějovicích mělo město postupně nakupovat akcie Čevaku, aby v budoucnosti mělo většinu.

Jste Jihočech, na druhé straně také předseda strany a dlouhodobě působíte v Praze. Nepřemýšlel jste, že povedete kandidátku v hlavním městě a postavíte se známějším tvářím?

Jsem přesvědčený, že člověk nejlépe rozumí místu, se kterým je těsně spjatý. Dlouhou dobu jsem pracoval v Českých Budějovicích a jižních Čech se vzdát nechci.

Takže kontakt s regionem neztrácíte?

Mám zde vyhrazené pondělky na poslanecký den, kdy jsem v kanceláři v Budějovicích. Přijďte se podívat v pondělí ráno, je tady fronta.