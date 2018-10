Ve Volarech otevřeli opravený bazén, nejoblíbenější je perličková lázeň

Dlouhodobá rekonstrukce volarského bazénu se ale neobešla bez problémů, protože původní firma nedodržela termíny oprav. Kvůli stále se zvětšujícím prodlevám muselo vedení města zakročit.

„Časové manko bylo v jednu chvíli až sedm týdnů a všechno směřovalo k tomu, že bude zpoždění dále narůstat,“ uvedl místostarosta Volar Ladislav Touš.

Radním nakonec došla trpělivost, vypověděli původní společnosti smlouvu a vypsali výběrové řízení na novou firmu, která opravy dokončí. V soutěži uspěla jiná společnost, které se podařilo rekonstrukci dotáhnout do konce.

Nyní je krytý bazén už téměř šest týdnů v provozu a místní mají možnost vyzkoušet si celou řadu novinek.

„Původně jsme zde měli šest plaveckých drah o délce pětadvaceti metrů. Snížili jsme ale jejich počet na čtyři a na místo zbylých dvou jsme nechali vybudovat brouzdaliště pro děti a perličkovou lázeň pro patnáct lidí,“ vysvětlil Touš.

Právě perličková lázeň láká už od začátku nejvíce lidí. „Je o ni obrovský zájem a všichni jsou s ní maximálně spokojení,“ pochvaluje si novinku Eva Dočekalová, ředitelka správy sportovních zařízení města Volary.

Změny se týkaly také materiálu, ze kterého je vyrobené dno bazénu. Původně bylo z plastu, teď je celé nerezové.

Kompletně jsou také předělané podkladové plochy, jež byly po čtyřiceti letech provozu v havarijním stavu. Navíc se dokonce místy bortilo dno, takže firma musela sáhnout k rozsáhlejším pracím.

Areál je nyní vybaven i kvalitnější úpravnou vody a vylepšenou čisticí technologií. Delší doba oprav však měla paradoxně i jednu pozitivní stránku.

„Snažili jsme se urychlit stavební práce na novém saunovém světě, který už v areálu plovárny funguje přibližně jeden rok. Lidé si ho za tu dobu docela oblíbili, alternativa za plovárnu se tedy vyplatila,“ podotkl Touš.

Plavecký bazén ve Volarech pravděpodobně čeká velmi dobrá sezona a to nejen díky novinkám. V nedalekých Prachaticích totiž na začátku června začali s opravami tamějšího areálu, čímž se ten volarský stal jediným fungujícím v okrese.

„Prachatická plovárna zůstane ještě několik měsíců zavřená a ve Vimperku se zastřešováním teprve začínají,“ sdělil Ladislav Touš. Stavební práce v Prachaticích se navíc s největší pravděpodobností oproti původním plánům protáhnou.

V Prachaticích práce potrvají do dubna

„Dalo se čekat, že se odhalí některé věci, které firma bude muset opravit a původně se s nimi nepočítalo. To je třeba příklad kanalizace, sanací nebo různých dřevěných konstrukcí na střeše,“ upřesnila ředitelka Sportovního zařízení města Prachatice Radovana Kutláková.

Dodala, že nový termín dokončení rekonstrukce v současnosti odhaduje na konec dubna. „Podle prvních odhadů jsme měli mít hotovo už v únoru, ale jestli chceme, abychom nemuseli v nejbližší době sáhnout k dalším opravám, musíme počítat s delší dobou,“ dodala Kutláková.

S prodloužením doby rekonstrukce se však pojí jeden problém, který se zásadním způsobem může dotýkat škol. „Volali nám ředitelé, jak to u nás vypadá a jestli nemají výuku plavání směřovat jinam,“ uvedla Kutláková.

Plavecké kurzy pro základní školy jsou totiž ze zákona povinné a jediný provozuschopný bazén v okrese tak může leckterému vedení školy dělat vrásky. „Co jsem však od nich slyšela, zatím se rozhodly vyčkávat, zda se to do konce dubna stihne. Poslední dva měsíce školního roku by jim prý stačily,“ řekla Kutláková.

Loňský rok, kdy byla volarská plovárna uzavřená, byl podle jejích slov velmi hektický. „Chodili nám dokonce pomáhat i brigádníci, kteří pracují na místním koupališti Hulák. Museli jsme některé třídy překládat i do odpoledních hodin, abychom vše stihli do konce června a vyšli školám maximálně vstříc,“ popsala loňské podmínky na prachatickém bazénu.

Volarští se ale podobných problémů neobávají. V případě, že by se na ně školy z okolí s žádostí obrátily, jsou v tuto chvíli připraveni jejich požadavky splnit. „Máme tu v současnosti děti od nás z Volar a chodí sem třídy ze Zbytin, dále z Lenory, Netolic, ale i z Vimperka. Zatím nám na všechny zájemce o plavecké kurzy stačí termíny v dopoledních hodinách. Odpoledne sem chodí jen žáci z gymnázia,“ dodala Eva Dočekalová.

V případě, že by zájem projevily i prachatické školy, neměl by mít volarský areál s přijetím tříd podle jejích slov žádné problémy.