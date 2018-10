Hnutí ANO chce v krajském městě velkou koalici s Občany pro Budějovice a ODS

11:18 , aktualizováno 11:18

Ve středu ráno se nově zvolení zastupitelé ANO v Českých Budějovicích téměř jednohlasně shodli na tom, že preferují variantu koalice s Občany pro Budějovice (OPB) a ODS. Pokud by se tato tři uskupení dohodla, vznikla by v krajském městě početně silná koalice, která by měla 29 z 45 zastupitelů.