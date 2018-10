V Českých Budějovicích vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety ANO

Výsledky v okresních městech Strakonice - drtivě vyhrála Strakonická veřejnost současného starosty Břetislava Hrdličky. Získala 51,15 procenta hlasů a 16 z 21 zastupitelů. Druzí skončili Jihočeši 2012 (9,62 %), třetí TOP 09 a nezávislí (5,72 %) a čtvrtí ODS (5,3 %). Více stran a hnutí se do zastupitelstva nedostalo. V minulých volbách získalo přes pět procent osm subjektů. Český Krumlov - vyhrálo hnutí ANO s 13,38 procenta hlasů před KDU-ČSL s 12,24 procenta. Jako třetí skončilo Společně pro Český Krumlov - Nezávislí a TOP 09 s 11,48 % hlasů a čtvrté Sdružení nezávislých - Město pro všechny s 11,20 % hlasů. Ve volbách tu letos kandidovalo celkem 11 stran a hnutí, z toho se jich 10 dostalo do zastupitelstva. Ve 23členném zastupitelstvu tak získali politici z prvních čtyř kandidátek v pořadí po třech mandátech, dalších pět po dvou a hnutí Reálný Krumlov jeden mandát. Tábor - uspělo hnutí Tábor 2020, které získalo 18,98 procenta hlasů a šest mandátů, to je o dva méně než před čtyřmi lety, kdy bylo také první. Do zastupitelstva se dostalo dalších sedm stran a hnutí - ANO 2011, Piráti, Jinak!, Sdružení nezávislých kandidátů Tábor sobě, ODS, KSČM a ČSSD. Sociální demokraté byli v minulých volbách druzí (15,68 %), tentokrát jen těsně překročili pět procent. Získali 5,2 % a budou mít jednoho zastupitele. Prachatice - vítězství obhájili Nezávislí v čele se starostou Martinem Malým. Získali 31,32 procenta hlasů a osm mandátů v 21členném zastupitelstvu. Před čtyřmi lety měli 24,42 % a sedm mandátů. Na druhém místě skončila Občanská demokratická strana (18,7 %). Následují hnutí Živé Prachatice (12,19 %), Pro Prachatice (8,05 %), ANO (7,24 %). Až šestá skončila ČSSD (6,45 %), která byla v minulých volbách druhá se ziskem 15,98%. Do zastupitelstva se dostaly ještě KDU-ČSL (5,6 %) a KSČM (5,59 %). Písek - vyhrálo sdružení Pro Písek (Jihočeši 2012, TOP 09 a Volba pro město). Získalo 18,31 procenta hlasů. Druzí jsou Piráti (15,33 %), kteří si proti minulým volbám výrazně polepšili. Před čtyřmi lety skončili sedmí (5,61 %) a měli jednoho zastupitele. Teď jich budou mít pět. Třetí je ANO (12,97 %), čtvrtá ČSSD (11,31 %), pátá ODS (9,77 %), šestá KDU-ČSL (8,82 %), sedmá KSČM (8,05 %). Do zastupitelstva se dostalo i sdružení nezávislých kandidátů Písek sobě (5,84 %). Jindřichův Hradec - vítězství obhájila ČSSD, získala 24,64 procenta hlasů, před čtyřmi lety ovšem své soupeře rozdrtila. Sociální demokraté vedení starostou Stanislavem Mrvkou tehdy vyhráli se 40 procenty. Druhé je hnutí Hradec srdcem a rozumem + Svobodní (12,48 %), třetí ANO (11,91 %). Následují SNK ED a nezávislý kandidát STAN (11,71 %), ODS (8,14 %), Patrioti Jindřichův Hradec (7,79 %), KSČM (7,76 %), a Piráti (6,79 %).