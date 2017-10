Rodičům autistů by mohla pomoci odlehčovací zařízení, říká lídryně ANO

Na Facebooku máte fotku s textem, kde upozorňujete na zanedbaná a opuštěná místa v kraji, která by potřebovala zásah. Třeba v Táboře, kde jste zastupitelkou, se však město opět neposunulo dál ohledně využití bývalých kasáren.

Je to především problém financí. Všechny zchátralé objekty nejsou zrovna malé. Sice byly vypsané nějaké dotační tituly na brownfieldy, ale nebyly cílené na náš kraj. V první řadě by si obyvatelé měli říct, co s tím chtějí dělat. Ve Větřní máme vyloučenou lokalitu, kam je třeba dostat práci, tady v Táboře kasárna, kde nemáme vše ve svém vlastnictví, a pak se s tím těžko něco dělá.

Předvolební rozhovory Seriál předvolebních rozhovorů s lídry jihočeských kandidátek stran a hnutí, které mají největší šanci dostat se do Sněmovny podle předvolebních průzkumů.



A pokud se Táboru podaří získat i ten zbytek, vznikne tam nová čtvrť s byty?

Na to, co by tam mělo být, bychom se opravdu nejdříve měli zeptat lidí. Může tam být park, sociální bydlení, seniorský dům nebo komunitní centrum. Ta lokalita je poměrně hezká.

Takže formou veřejného projednání?

Ano, jako tomu bylo třeba u proměny Budějovické ulice.

Nakousla jste Větřní, co potřebuje změnit?

Vedení opravuje ubytovny, dává tam nová okna, pomůže tam lidem zakotvit, ale oni potřebují vtáhnout do práce. A myslím, že obec má určité nástroje, které může uplatnit. Stát ovšem nejdříve musí udělat změny v systému pobírání dávek.

Radka Maxová (48 let) Vystudovala na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Od podzimu 2013 je poslankyní. Ve Sněmovně se věnuje oblasti sociální politiky. O rok později se stala zastupitelkou Tábora a loni byla zvolena i zastupitelkou Jihočeského kraje. Je rovněž krajskou předsedkyní hnutí ANO v jižních Čechách. Je vdaná a má dvě děti.

Konkrétně?

Nejsou podmíněné, ale měly by být podmíněné nějakou prací. Jde třeba o to, dávat jim peníze jednou týdně a ne jednou za měsíc, aby měli zvýšenou motivaci přijít do práce a lépe hospodařili. Dál by se měla posílit terénní sociální služba. Jen chci podotknout, že ve Větřní není kritická vyloučená lokalita.

Co by ti lidé měli dělat? Nezaměstnanost je teď tak nízká, že se říká, že už je na úřadech práce velká část takzvaně nezaměstnatelných.

To se ale přece nesmí říkat. Mohou tam být handicapovaní a zdravotně znevýhodnění, ti nemají nárok na invalidní důchod, ale skoro ani na žádnou dávku. I s tím by se mělo něco dělat. Pak je tam ale 80 tisíc lidí, kteří pracovat mohou, ale je dřina je do práce dostat.

V Českých Budějovicích jste se fotila před Družbou a upozorňovala na špatný stav tohoto místa. Tam však skoro vše patří soukromým vlastníkům. Tam může město těžko zasáhnout.

Samozřejmě, ale když vidím to prostranství, tak si myslím, že město může vyjednávat a bavit se s vlastníkem, jak to prostředí zlepšit.

Je na tom Tábor v tomto ohledu lépe než Budějovice?

Myslím, že je to tak stejné. Ale vím, že se někdy dohodnout dá.

V jedné věci se teď Budějovice a Tábor hodně liší. Zatímco Budějovice se rozhodly získat sto procent akcií teplárny, v Táboře je to jiné a máte s teplárnou problém. Teplo kupuje a dále přeprodává Bytes (zajišťuje správu a údržbu nemovitostí, provoz tepelného hospodářství, pozn. red.)

Není to úplně jednoduché. Dostali jsme od teplárny určité nabídky, ale Bytes si myslel něco jiného a teď hrozí, že se lidem zdraží teplo. Vedení města mělo zasáhnout dříve. Nevidím teď ale úplnou prioritu v tom, aby Tábor odkupoval podíl teplárny. Bude valná hromada, pokusíme se věc řešit nějakou dohodou.

Také zde máte skoro nejdražší vodu v celém kraji.

To je dané historicky investicemi, ale nemyslím, že by kvůli tomu lidé z Tábora utíkali. Je to hezké kulturní a sportovní město.

Jihočeská kandidátka 1. Radka Maxová, 48 let

2. Roman Kubíček, 54 let

3. Adam Vojtěch, 31 let

4. Karel Tureček, 46 let

5. Jan Kubík, 38 let

6. Ondřej Babka, 23 let

7. Lucie Kozlová, 45 let

8. Petr Kalina, 45 let

9. Marcela Vlčková, 40 let

10. Jiří Svoboda, 57 let

11. Miloš Novák, 36 let

12. František Konečný, 59 let

13. Kamil Kulíšek, 43 let

14. Petr Holický, 57 let

15. Jindřich Soukal, 45 let

16. Alfons Smolej, 55 let

17. Vlastimil Hoch, 67 let

18. Jiří Hořánek, 64 let

19. Jakub Rytíř, 46 let

20. Zdeněk Kamiš, 68 let

21. Jiří Iral, 55 let

22. Jan Novák, 68 let

Vám je bližší sociální oblast. V Kaplici teď slavnostně otevřeli novou část domova pro seniory. Má kraj dostatek kvalitního zázemí pro starší spoluobčany?

Nechci být příliš kritikem jihočeské sítě sociálních služeb. Myslím ale, že trochu selhává ambulantní a terénní péče o seniory. Není to jen o stavění domů pro seniory, ale třeba i odlehčovací službě pro rodiny.

To znamená?

Ti, kteří mají doma třeba těžko zvladatelného autistu, malého invalidu, pro ně by tu měly být odlehčovací služby. Měli by mít možnost na víkend umístit svou maminku nebo babičku do odlehčovacího zařízení a trochu si odpočinout a nabrat psychické síly. Tady v Táboře je o to velký zájem. Třeba hospicová péče je v kraji na dobré úrovni. Na druhé straně musím kritizovat, jak se třeba zachází s bývalými domy pro seniory.

Jsou prázdné.

Je to třeba zámek v Tučapech, který už asi tři roky chátrá. Rychle ho vysídlili kvůli domu pro seniory v Bechyni a od té doby kraj s tím zámkem nic nedělá. Přitom obec by měla o tento objekt zájem a seniory by tam chtěla vrátit, ale kraj s převodem nesouhlasí. Sice někde postaví super centrum pro seniory, ale jinde mu budova chátrá.

Bude jich více. Jsou to třeba i školní budovy a uvolní se prostory v dolním areálu budějovické nemocnice. Jak je využít?

Hodně se zvětšuje třeba počet lidí s autismem. Rodiče se o ně chtějí starat, ale také potřebují jistotu, že pokud se jim něco stane, tak děti neskončí v léčebně, ale bude s nimi někdo pracovat. A to jsem zpátky u těch odlehčovacích zařízení. V areálu, který zmiňujete, by mohlo fungovat komunitní centrum pro autisty. Byly by to takové domovy se zvláštní péčí. Ta služba samozřejmě není levná, ale potřebná.

Zaujalo mě vaše vyjádření, že to mají ženy ve Sněmovně těžší než muži. V čem?

Je potřeba mít ostré lokty a někdy použít i nějakou ženskou zbraň, abyste prosadil, co máte. Je to o jiném přístupu, muži mají silná ega a někteří mezi sebe úplně nechtějí vzít ženu. Žena musí přesvědčit o svých kvalitách, pak ji teprve přijmou. Přitom ženy jsou empatičtější, ochotnější a nesnaží se tak dohadovat. Kdyby bylo ve Sněmovně více žen, tak se možná tak dlouho nemluví o ničem a nestřílí po sobě slovně od pultíků.

Třeba v krajském zastupitelstvu má ANO docela silné ženské zastoupení. Projevilo se to na zájmu dalších žen?

Obávám se, že je to skoro i horší. Když ženy vidí, o čem politika je, jaký to má dopad na rodinu a blízké, tak si jich to spousta rozmyslí.

Ale chystáte akci, kterou chcete dámy do politiky přilákat.

Připravujeme velkou konferenci, kterou chceme uspořádat na jaře. Měla by se jmenovat Žena a politika.