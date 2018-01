V Českých Budějovicích mohli lidé chvíli volit prezidentem i Pavla Fischera

„Z důvodů, že by mohl některý z kandidátů od voleb odstoupit, musejí být i pro druhé kolo k dispozici ve volebních místnostech volební lístky i kandidátů, kteří do druhého kola nepostoupili. Voliči si na věc stěžovali a díky tomu se podařilo omyl okamžitě napravit. V současné chvíli je vše v pořádku,“ ujistila koordinátorka voleb za Jihočeský kraj Alena Karvánková.

Lidé ve dvou volebních okrscích v Budějovicích dostali i hlasovací lístek pro Pavla Fischera.

„Přišly nám troje lístky. Připadalo nám to divné, ale vyvěsili jsme je. Trvalo to tak deset minut, za tu dobu odvolilo asi 20 voličů. Nemůžeme zatím odhadnout, zda někdo lístek, který byl navíc, využil. Do sobotního odpoledne bude urna zapečetěna,“ řekla předsedkyně volební komise.

Nad třemi lístky se podivovala i jedna z voliček. „Vrátila jsem se od plenty, ptala jsem se, proč mám tři lístky. Řekli mi, že je náhradní. Mně se to nezdálo, protože by to někoho mohlo zmást,“ říkala sestra Marie Serafína Bartůšková.

Fischer skončil v prvním kole prezidentských voleb na třetím místě a figuroval na pozici náhradníka za postupujícím Zemanem a Drahošem. Náhradníkem by přestal být ve chvíli, kdyby první nebo druhý kandidát odstoupil.

Mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová uvedla, že podle informací vnitra by se mělo jednat pouze o jeden okrsek v Českých Budějovicích.

„Do volební místnosti byla po zjištění problému obratem vyslána kontrola z magistrátu města, která věc krátce po otevření volební místnosti vyřešila. Magistrát města České Budějovice a krajský úřad Jihočeského kraje provádějí další kontroly volebních místností, o kterých předají zprávu ministerstvu vnitra,“ konstatovala Pěknicová.

„Ministerstvo vnitra v tuto chvíli nemá žádné informace, že by byl jakýmkoliv způsobem ohrožen průběh voleb,“ dodala.

Také podle primátora Českých Budějovic Jiřího Svobody (ANO) šlo o pochybení komise v okrsku 22. „Hned jak jsme se to dozvěděli, kontrolovali jsme i další volební místnosti a všude bylo vše v pořádku,“ řekl Svoboda pro ČTK.

Pro druhé kolo prezidentských voleb se tiskly nové hlasovací lístky, ty z prvního kola jsou neplatné, informovalo ministerstvo vnitra na svém webu. Voliči je dostanou až ve volební místnosti. Spolu s šedou úřední obálkou obdrží od komise dva hlasovací lístky žluté barvy.

„Přestože se ve druhém kole utkají už pouze dva kandidáti, tiskly se hlasovací lístky všech devíti kandidátů z prvního kola. Taková je smlouva s ministerstvem vnitra, je to pro případ, kdyby se stalo cokoliv, co by mělo za následek změnu kandidátů,“ řekl ČTK generální ředitel břeclavské tiskárny Moraviapress Jiří Myšík.

VIDEO: Pavel Fischer odvolil se svojí manželkou v Praze 10 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zároveň se tyto volební lístky rozesílaly i do jednotlivých místností, opět ze stejného důvodu - tedy pro případ, že by kandidát náhle vypadl. Volební komise pak na místě lístky vytřídala na dvojici správných kandidátů - tedy Jiřího Drahoše a Miloše Zemana.