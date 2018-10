ODS ztratila po 24 letech radnici v Římově, kvůli chybě nekandidovala

Jednání v okresních městech České Budějovice - Spolupráce všech zvolených uskupení, což navrhovali Piráti, je nereálná. Pro většinu stran je překážkou KSČM. Vítězné ANO jednalo hlavně s druhou ODS a třetími OPB. Ke konci týdne se budou zabývat svými programy. Dohromady mohou vytvořit koalici, která by držela 29 křesel v 45členném zastupitelstvu. Pravděpodobnější je, že se ANO dohodne pouze s jedním z dvojice ODS a OPB a do koalice přizvou sdružení Čisté Budějovice, a(nebo) Společně pro Budějovice.

Tábor - Vítězné hnutí Tábor 2020 už se s druhým ANO domluvilo na postu starosty pro Štěpána Pavlíka. Sešlo se i s Piráty a Jinak!, jednání ale ještě bude celá řada. Ve hře je například koalice na současném půdorysu Tábor 2020, ANO, Jinak! a ČSSD, která by dala 16 křesel v 27členném zastupitelstvu.

Písek - Vítěz voleb sdružení Pro Písek oslovilo ČSSD, ODS, KDU-ČSL, ANO i Piráty. Zatím vyloučilo spolupráci s KSČM a formací Písek Sobě - SNK. Jednička kandidátky Pro Písek Eva Vanžurová preferuje stabilnější koalici. Pět uskupení by dohromady mělo 24 z 27 zastupitelů. Zatím běží informační schůzky a zástupci jednotlivých subjektů si nastiňují priority programů.

Prachatice - Koalice je zatím otazníkem. „Navzájem jsme se dohodli, že zatím nebudeme nic komentovat, abychom neklamali veřejnost," řekl Martin Malý, lídr vítězných Nezávislých s osmi mandáty.

Jindřichův Hradec - Starosta a lídr vítězné ČSSD Stanislav Mrvka naznačil, že radnici povedou v dosavadní koalici s ANO a SNK-ED, která má 15 z 27 křesel. „Po víkendu chceme mít jasno," uvedl Mrvka.

Český Krumlov - Kvůli rozdrobenému zastupitelstvu, kde 27 křesel obsadí 10 stran, je situace složitá. Záleží na vyjednávání lídrů čtyř stran, které mají po třech mandátech.

Kvůli rozdrobenému zastupitelstvu, kde 27 křesel obsadí 10 stran, je situace složitá. Záleží na vyjednávání lídrů čtyř stran, které mají po třech mandátech. Strakonice - Strakonická Veřejnost se rozhodla, že povládne sama, což jí umožňuje 16 mandátů v 27členném zastupitelstvu. TOP 09 a nezávislým s ODS nabídne vedoucí pozice ve finančním a kontrolním výboru. (red, ČTK)