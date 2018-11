Dvojnásobného vraha žen ze statku na Písecku pravděpodobně srazil vlak

Kapky krve u dveří do bytu, hned vedle pantofle a dětské botičky. Krvavé stopy na okenním rámu a kolem rozbité sklo. Ponurá atmosféra a všude stopy svědčící o tom, že se na tomto místě odehrála obrovská tragédie.

Na statku v osadě Bor poblíž Protivína byly od čtvrtečního rána desítky policistů. Mezi nimi i psovodi se psy a kriminalisté. Vyšetřovali dvojnásobnou vraždu.

Pachatel hrůzného činu podle dostupných informací ubodal nožem, nebo i jiným předmětem matku a její dceru. Ta měla také dítě, které je ale podle informací MF DNES v pořádku.

Ženy se útočníkovi zřejmě bránily, nebo se o to alespoň pokoušely. Krvavé stopy se nacházely na mnoha místech i mimo byt na statku.

Policisté zatím k případu vydali jen stručné informace. Neupřesnili ani to, zda pachatele dopadli. Více sdělí až příští týden. Vyšetřování pokračuje soudními pitvami. Policisté je plánují na dnešek a pondělí.

„Můžeme ubezpečit veřejnost, že žádným dalším osobám nebezpečí nehrozí,“ řekl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Asi dva kilometry od místa dvojnásobné vraždy ve čtvrtek srazil vlak člověka, který střet nepřežil. Policisté krátce po události tvrdili, že smrt člověka pod koly vlaku s dvojnásobnou vraždou nijak nesouvisí.

Podle informací MF DNES je ale mrtvým pravděpodobně vrah obou žen. Na opakovaný dotaz později policisté reagovali pouze vyjádřením, že tuto informaci odmítají potvrdit.

Ve čtvrtek večer navíc vyjížděli hasiči k požáru domu ve Chvaleticích, které leží necelé tři kilometry od Boru, kde se stala dopoledne dvojnásobná vražda.

Jestli požár s vraždou souvisí, zatím není jasné. Podle místních se ale jednalo o pomstu. Dům totiž podle informací TV Nova patří muži, který spáchal sebevraždu krátce po vraždě.

Policie zasahovala na statku už v minulých letech

Na rozsáhlém statku je vidět, že to bývalo honosné stavení, které už má nejlepší časy za sebou. Především okolí místa působí zanedbaně.

MF DNES zjistila, že rodina zavražděných je v okolí nechvalně známá kvůli trestné činnosti a drogovým deliktům. Patří do ní i Pavel Záruba, který byl v roce 2003 odsouzený k dvaceti letům vězení za vraždu mladé stopařky.

Přímo v Boru ovšem o obou zavražděných ženách místní mluvili pozitivně. „Tu mladší jsem potkávala s malým dítětem na hřišti. Byla fajn, nikdy jsem s ní neměla žádný problém. Hráli jsme si tady společně. Měla ještě sestru, ale ta tu nežije,“ řekla sousedka.

Jiná obyvatelka Boru uvedla, že partner mladší zabité ženy byl hodný člověk, který sousedce čas od času pomohl se dřevem.

„Dnes to bylo divné, většinou paní už kolem půl sedmé startovala auto a jela s malou do školky, ale tentokrát neodjely. Je to hrozná tragédie,“ doplnila starší sousedka.

„V místě žije rodina dlouhé roky, ale osobně jsem se s nimi nepotkal. Policie mě samozřejmě o tragédii informovala,“ sdělil starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

I další obyvatelé o vraždě věděli, zpráva se okamžitě rozšířila. Mnozí ale nechtěli o rodině, kde se tragédie odehrála, vůbec mluvit a někteří působili vystrašeně.

Pro místní nebyl příjezd policie na statek do Boru žádnou novinkou. V posledních letech tu byli několikrát, ať už kvůli majetkové trestné činnosti nebo drogám.

Už v roce 2010 MF DNES popisovala, jak na statku policie našla tři kradené automobily, dva motocykly, traktor a spoustu elektroniky.

Policie tehdy zadržela dvacet lidí. Mezi podezřelými byl i Jiří Záruba. „Kupovali jsme věci od různých lidí. Jak má člověk poznat, že je to kradené? Nikdo z nás nic neukradl,“ hájil se muž, který byl ve vyšetřovací cele 40 hodin.

Je to bratr Pavla Záruby. Ten v roce 2002 ve svých 24 letech zavraždil o osm let mladší Janu Š., která ho stopla na cestě ze školy v Písku domů do Strakonic. Tupým předmětem ji nejprve udeřil do hlavy, až omdlela. Pak ji nožem probodl srdce. Tělo zakopal v lese u Vítkova na Strakonicku. Mrtvolu pak našel houbař.

„Jeho jednáním byl zmařen život mladého děvčete bez lítosti a soucitu,“ uvedl soudce Jiří Bernát. Podle informací MF DNES si Pavel Záruba stále odpykává trest ve vězení.