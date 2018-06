Chráněné Vrbenské rybníky v Budějovicích čeká odbahnění za 125 milionů

Nad rybníkem romanticky zapadá slunce, v korunách stromů prozpěvují ptáci a místo je provoněné přírodou. Kdo by si pomyslel, že o pár stovek metrů dál stojí panelové sídliště. České Budějovice mají unikát, který jim mohou mnohá krajská města jen závidět.

Vzácné Vrbenské rybníky. Ty se teď musí připravit na těžkou techniku. Z původně plánovaných drobnějších úprav za 12 milionů se vše rozrostlo až na velký zásah za 125 milionů korun.

„Po dlouhodobé a odborné debatě a doporučeních jsme došli k závěru, že je třeba odbahnit dva z Vrbenských rybníků, a to Domin a Bažinu. Očekáváme, že bude nutné odvozit přibližně 75 tisíc kubíků usazenin,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro životní prostředí Pavel Hroch (Jihočeši 2012).

Protože se jedná o vzácnou lokalitu, která navíc spadá do Natury 2000, což je soustava chráněných území evropského významu, bude nutné postupovat velmi obezřetně a s velkou opatrností.

„Počítáme s tím, že před zahájením odbahnění vystavíme cestu tak, aby nebyly narušené okolní plochy. Předpoklad je navíc takový, že bude v místě možné pracovat pouze v době od října do února. Březen až září jsou obdobím, kdy v místě hnízdí ptactvo,“ zdůraznil Hroch.

Dvě stovky druhů ptáků

Na území rezervace hnízdí okolo devadesáti druhů ptactva, řada dalších tažných ptáků, zejména vodních, ji pak užívá jako zastávku při přeletech mezi hnízdištěm a zimovištěm. Dohromady zde ornitologové napočítali téměř dvě stovky druhů ptáků.

Náměstek hejtmanky dále sdělil, že celá akce bude stát přibližně 125 milionů korun. Ještě loni se přitom uvažovalo s menšími úpravami za přibližně 12 milionů korun.

„Projekt se nakonec hodně rozrostl. Spolupracujeme na něm s městem České Budějovice a jeho společností Lesy a rybníky. Z operačního programu životního prostředí můžeme čerpat skoro celou částku. Neuznatelné jsou pouze přibližně dva miliony korun,“ doplnil Hroch.

Veškeré úpravy se odehrají na celkem 80 hektarech Vrbenských rybníků. I proto, že bude vybraná firma odbahňovat pouze v omezeném časovém období, prodloužil Jihočeský kraj dokončení projektu z roku 2020 raději na 2021. Akcí se ještě budou zabývat zastupitelé.

„Bude to opravdu veliké. Odbahnění Domina je jen jedna z akcí. Chceme ve spolupráci s krajem rekultivovat celou chráněnou oblast. Od bývalého vojenského cvičiště až k bažantnici. Chceme obnovit i některé rybníky, které v lokalitě historicky existovaly, a možná se dostaneme i k tomu, že jeden, nebo dva úplně nové vytvoříme. Jde o to udržet vodu v této krajině. Uděláme maximum pro to, aby lokalita měla charakter rezervace a podařilo se tam obnovit faunu i floru, která tam byla. Dnes je oblast hodně zanedbaná,“ zmínil českobudějovický radní pro životní prostředí Michal Kohn (ANO).

Chce, aby oblast ještě více plnila rekreační funkci pro obyvatele největších budějovických sídlišť Máj a Vltava, která se rozprostírají poblíž rybníků.

„Měla by to být odpočinková zóna s lavičkami, možná nějakým herním prvkem pro děti. Žádné velké zásahy,“ doplnil Kohn. Zdůraznil, že Vrbenské rybníky jsou opravdovým unikátem.

„Je to evropsky významná lokalita. Sám jsem tam viděl například kolpíka, který se pak vyskytuje nejblíže na Neziderském jezeře v Rakousku. Je to rarita i s ohledem na velkou rozlohu. Musím však zmínit zaneřáděné území, které se musí vyčistit, odstranit různé nálety a podobně,“ konstatoval radní Kohn.

Lavičky ano, ale velké zásahy na stezce nechtějí

Domin, který čeká odbahnění, má 17 hektarů, Bažina je menší a její rozloha je pět hektarů. Největší je Černiš se 42 hektary. Celá rezervace leží na severozápadním okraji Českých Budějovic a má rozlohu skoro 246 hektarů.

Kromě rybníků zahrnuje rozsáhlé plochy přilehlých mokřadů a luk. Už čtvrt století místem prochází podél hrází naučná stezka. „Je to naše oblíbené místo pro procházky. Vždycky si tam krásně odpočineme a načerpáme novou energii. Navíc je to na okraji města, takže kousek. Ani bych tam moc věcí neměnila. Nějaká lavička přijde vhod, ale jinak spíše nezasahovat,“ řekla Alena Doležalová, jedna z pravidelných návštěvnic Vrbenských rybníků.

Jsou ceněné třeba i u entomologů. Ti tam spočítali společenství motýlů, které se skládá z více než osmi stovek druhů. Některé z nich se z pohledu celé České republiky nacházejí právě jen na tomto místě. V rezervaci je také rozsáhlý porost bažinných olší a stromořadí starých dubů na hrázích rybníků.