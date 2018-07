VŠTE v Budějovicích roste, získala první budovu mimo kampus

Otázku, jak rozšířit laboratoře, a tím zkvalitnit výuku pro studenty technických oborů, vyřešilo vedení Vysoké školy technické a ekonomické vysídlením části studentů mimo kampus v Okružní ulici.

Posluchači ekonomických oborů najdou po prázdninách nové zázemí v třípodlažní budově v ulici Nemanická, kterou si VŠTE pronajala od Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy.

Do Nemanické rektorát přestěhuje část Ústavu podnikové strategie, pod který spadá šest kateder – ekonomiky, managementu, cestovního ruchu a marketingu, cizích jazyků, odborových didaktik a humanitních studií.

„Ústav podnikové strategie je humanitněji zaměřený, a proto nepotřebuje odborné zázemí laboratoří, které v kampusu za desítky milionů korun stále rozšiřujeme pro Ústav technicko-technologický zaměřený na technické obory, jako je strojírenství, doprava, logistika a stavebnictví. Ty zde budeme rozvíjet,“ uvedl rektor Marek Vochozka.

VŠTE Na Technice v akademickém roce 2017/18 studovalo 4 500 posluchačů v prezenční a kombinované formě, z nichž bylo 1 200 nováčků. V nadcházejícím akademickém roce to bude podobné, ale zápisy ještě neskončily. Škola nabízí dva magisterské a šest bakalářských oborů s řadou specializací. Dalším se může stát magisterský program Ekonomika podniku a management, jehož akreditace probíhá.

Na Nemanické najdou studenti ekonomických disciplín devět učeben, počítačové učebny a přednáškový sál pro 90 lidí. Celkem tam budou mít k dispozici na 500 míst a všechny služby, na něž jsou zvyklí z kampusu. Od menzy přes studijní a pedagogické oddělení až po pracoviště celoživotního vzdělávání nebo zahraničních vztahů. Obě lokality přitom propojuje městská autobusová linka číslo 18 – dělí je tři zastávky a šest minut jízdy.

Budova v Nemanické dosud sloužila Střední škole obchodní a Vyšší odborné škole a VŠTE ho získala do pronájmu od Jihočeského kraje, který je zřizovatelem střední školy a vlastníkem budovy.

Škola chce investovat šest milionů

„V minulosti sloužily tyto prostory k výuce studentů vyšší odborné školy. Jejich počet se ale v posledních pěti letech významně snižoval a budova nebyla efektivně využívána. Proto jsme výuku těchto studentů přesunuli do jedné z mnoha dalších budov školy,“ vysvětlila její ředitelka Jarmila Benýšková.

Škola volné prostory nabídla a poté uzavřela smlouvu o nájmu s VŠTE. Získané peníze z nájmu využije k modernizaci svého materiálního a technického vybavení. „To významně přispívá k úspěšnému vzdělávání a následnému uplatnění našich žáků na trhu práce,“ dodala Benýšková.

Vedení VŠTE hodlá do vylepšení budovy v Nemanické investovat zhruba šest milionů korun. Ještě než začne koncem září akademický rok, vybaví ji novým nábytkem a některé prostory upraví pro potřeby vysokoškolské výuky ve skupinách. Vznikne i nové zázemí pro recepci, budou opraveny podlahy a sociální zázemí.

Do těchto investic se škola pouští proto, že chce budovu získat do svého vlastnictví. „Počítáme s tím, že tuto nemovitost od Jihočeského kraje odkoupíme, když byla stanovena jako nepotřebná. Dohoda zní tak, že jsme si dali tři roky na to, abychom si budovu přizpůsobili pro naše potřeby. Na koupi nechvátáme,“ popsal Vochozka.

Případný odkup krajských nemovitostí ani nejde uspěchat, nabídka musí projít rozhodovacím kolečkem, na jehož konci stojí zastupitelstvo. „Za předpokladu, že jde o zbytný majetek, lze diskutovat o odprodeji. Vše je ale otázka nabídky a poptávky, musí tam být nabídnuty relevantní podmínky,“ konstatoval náměstek hejtmanky Josef Knot.

