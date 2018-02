Trojice podle policie odvezla známého do lesa, tam ho vydírala a oloupila

Písečtí kriminalisté pracují na případu vydírání a loupeže více než měsíc, muže zadrželi už v úterý 20. února. Je jim 23 a 25 let. „Vyšetřovatel proti nim zahájil trestní stíhání a podal podnět k návrhu na vzetí mužů do vazby, kterému soud vyhověl,“ potvrdila písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Žena a dva muži 6. ledna donutili podle policie svou oběť nastoupit do osobního automobilu. Všichni se mezi sebou znali. Záminkou bylo řešení údajného dluhu. Formu vymáhání však trojice zvolila dost nešťastně. Poté co muž nastoupil do auta, trojice ho odvezla do lesa. Tam po něm požadovala podepsání různých listin.

„Když se zdráhal, muži ho opakovaně fyzicky napadali a dokonce mu vyhrožovali střelnou zbraní. Muž pod nátlakem dokumenty podepsal. Jeden z obviněných dále po poškozeném pod pohrůžkou střelné zbraně požadoval finanční hotovosti, kterou má při sobě. Napadený agresorovi peníze vydal,“ popsala policejní mluvčí.

Tím však celá věc neskončila. V následujících dnech podle dosavadního vyšetřování obvinění muže opakovaně vyhledávali, vyhrožovali mu a zastrašovali ho. Poškozený pak o celé věci informoval policii.

Zatímco dvojice mužů už je ve vazbě, po ženě bylo ještě v pátek vyhlášené celostátní pátrání. Pak ji ovšem policie vyhledala.

Pokud se pachatelům prokáže vina, hrozí jim až 12 let vězení.