Vyhlídka se k Plešnému jezeru na Šumavě může vrátit už za rok

Obnova vyhlídky v kamenném moři u Plešného jezera nebo Rosenauerovy plavební nádrže u Schwarzenberského kanálu. Nové vyhlídky v Borových Ladech nebo na Zelené hoře, několik cyklostezek nebo křížová cesta u Stožecké kaple.

To je jen část ze třinácti projektů, které by zatím podle hodnocení EIA zadané Správou NP Šumava neměly mít významně negativní dopad na životní prostředí.

Třináct projektů Rozhledna Můstek



Vyhlídka u Plešného jezera



Cyklistická cesta Rosenauerův pomník



Rozhledna Modravská hora



Cyklistická cesta Filipova Huť - Kvilda



Cyklistická cesta Kvilda - Horská Kvilda



Vyhlídka Borová Lada



Vyhlídka Zelená hora



Cyklotrasa Rechle - Modrava



Obnova křížové cesty Stožec



Nově značená stezka Javoří cesta - Zelená hora - Mechov

Nově značená turistická stezka Rokyta - Srní pod elektrovodem

Obnova Rosenauerovy nádrže

Jsou součástí celkem čtyřiatřiceti projektů, které by správa parku ráda v budoucnu realizovala. Mezi nimi je i mnoho let odkládané zprůchodnění hraničního přechodu Modrý sloup, díky němuž by se vrátili turisté do Luzenského údolí.

Proces EIA, který má posoudit vliv všech těchto projektů zároveň, teď vstoupil do další fáze - veřejného projednávání.

„Bude trvat třicet dní a po tu dobu budou moci spolky, obce, ale i jednotlivci zasílat své připomínky k procesu. V následném období bude muset tyto podněty vyhodnotit ministerstvo životního prostředí,“ vysvětluje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Proces EIA se v minulosti několikrát pozdržel. Jednou byla pozdě dodána důležitá dokumentace, pak zase proces vrátila na začátek změna zákona. Teprve teď tedy hodnocení vstupuje na další úroveň.

„Protože se jedná o mezinárodní hodnocení EIA, bude následná zákonná lhůta na vypořádání připomínek devět měsíců,“ říká mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Bude nutné vypracovat i oponentní posudek, který se bude také překládat do cizího jazyka.

Pokud ale vše bude možné vyřídit bez dalšího zdržování, mohlo by být do konce roku jasno, jaké projekty bude možné zahájit, a jaké ne. Vydáno bude závazné stanovisko, na jehož základě pak bude možné jednotlivé projekty povolit.

Ani ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený do té doby nechce předjímat, jak hodnocení dopadne. „Všechny projekty patří mezi ty, které bychom chtěli zvládnout sami. V rozpočtu na jejich financování ale zatím místo nemáme. Pokud vše půjde podle našich představ, měli by si jich začít návštěvníci všímat příští rok. Náklady na některé jsou téměř nulové, jinde bude cena samozřejmě stoupat. Na to budeme připraveni,“ ujišťuje Hubený.

Rozhledny, vyhlídky a cyklostezky patří mezi atrakce, které návštěvníci Šumavy přivítají. Už od začátku se ale ministr Richard Brabec (ANO) i ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený netají tím, že proces EIA by měl umožnit především otevření hraničního přechodu Modrý sloup.

Ten už se měl v minulých letech otevřít několikrát, teprve EIA by k němu ale měla být zákonnou cestou. A už na začátku je jasné, že zprůchodnit Luzenské údolí a legendární místo na hranicích s Německem nebude snadné.

„Všichni moji předchůdci, kteří se o to pokusili, narazili na nutnost posouzení vlivů tohoto záměru na ucelenost populace tetřeva hlušce, který v tomto území žije. Proto jsem se vydal jedinou možnou a legální cestou - procesem EIA. A teď už je pomalu vidět cíl,“ říká Hubený.

Vše pro Modrý sloup

Jen třetina zamýšlených projektů ale nemá mít na přírodní prostředí větší negativní vliv. U ostatních už je teď jasné, že od jejich realizace bude muset správa parku zřejmě do budoucna ustoupit. Modrý sloup patří také do kategorie projektů, u nichž má být negativní vliv významný.

Podle zpracovatelů projektu je ale možné najít způsob, jak hraniční přechod zpřístupnit. Správa parku by podle nich musela najít dostatečná opatření, pomocí nichž by negativní vliv kompenzovala. A tyto možnosti už podle Hubeného ochránci přírody hledají.

„Využijeme všechny možnosti, které máme. Je to jednak zvětšení plochy území, na němž zvěř nebude rušena lovem. Tohle území jsme rozšířili nedávno. Dále se musíme snažit rušivé vlivy snižovat pomocí úpravy managementu lesa v oblastech, kde tetřev žije. Chceme nově vytyčit klidová území tak, aby se kryla s jádrovým územím výskytu tetřeva. Na druhou stranu je ale třeba zdůraznit, že se nechystáme uzavřít ani jedinou z již existujících a využívaných turistických cest, cyklostezek či tras pro běžkaře,“ popisuje plánovanou strategii ředitel.

To, zda budou kompenzační opatření stačit, pak znovu posoudí ministerstvo životního prostředí. „Z celé té strategie vyplývá, že budeme potřebovat pomoc i od zástupců regionu, aby nám vyšli vstříc třeba právě s přípravou klidových území,“ dodává.