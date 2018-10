Třeboňští rybáři zvýšili ceny. Výlovy odstartovali Rožmberkem

Vedle zbarvených stromů a chladných rán patří k podzimu na jihu Čech tradiční výlovy. Rožmberk, Svět nebo Dehtář. To jsou ty nejznámější, na kterých rybáři zatáhnou své sítě. Kromě čerstvých kaprů, štik nebo candátů lákají návštěvníky na kulturní programy a kulinářské speciality.

Třeboňští rybáři zahájili třídenní výlov největšího českého rybníka Rožmberk v pátek ráno. Akci pravidelně navštěvují desetitisíce lidí. Letos sloví i rybníky Velký Tisý, Záblatský, Krčín a Svět. Na hrázi při podzimních výlovech budou prodávat jak kapra první třídy, tak výběrového za jednotnou cenu 85 korun.

Ceny na sádkách i prodejnách zvedli už v září. „Letošní rok se pro nás vyvíjel dost nepříznivě kvůli dlouhodobému prohlubování deficitu vody v krajině,“ uvedl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Výlovy v kraji Rybářství Třeboň - Rožmberk (12.-14. 10.), Velký Tisý (15.-19. 10.), Záblatský (29. 10.-2. 11.), Krčín (15.-16. 11.), Svět (19.-22. 11.) Rybářství Hluboká - Dehtář (20.-24. 10.), Munický (26.-28. 10.), Blatec (30.-31. 10.), Volešek (5.-8. 11.) Blatenská ryba - Podkostelní (13.10.), Labuť (25.-26. 10.), Milava (31. 10.-2. 11.), Pančál (7. 11.), Mnichovský (15. 11.) Krajské školní hospodářství - Podroužek (11. 10.), Selibovský (6.-7. 11.) Vojenské lesy a statky - Olšina (27. 10.)

Skoro celý rok měli na vodních plochách puštěnou aerační techniku, aby do vody dodávali chybějící kyslík. Třeboňským rybářům letos od jara chybělo 30 procent vody, kterou běžně zadržují v rybnících.

„Mělo to vliv i na naši ekonomiku, protože potřebujeme ryby v určité váhové kategorii. Museli jsme o to víc krmit, to znamená větší náklady na obiloviny. Navíc v letošním roce zasáhlo do cen pšenice i sucho, narostly nám ceny obilovin a energií,“ dodal Malecha.

Třeboňská společnost je největším producentem sladkovodních ryb v Evropě. Letos na podzim plánuje vylovit asi 2 200 tun. Devadesát procent z toho tvoří kapr, zbytek lín, candát, štika, sumec, amur, tolstolobik a okoun. Společnost hospodaří na 440 rybnících o výměře 8000 hektarů. Na export jdou dvě třetiny ryb.

Náklady stouply i firmě Blatenská ryba. O kolik, společnost neuvedla. Kvůli tomu, že loni zdražila ceny prodávaných ryb na 81 korun a 85 korun za kilogram, zvýší ceny maximálně o koruny. Z podzimních výlovů čekají do 800 tun ryb.

„Výnos souvisí se suchem. Kde byla voda, tam je ryba slušná, kde nebyla, tam je ryba menší, podle toho budou výsledky. Začali jsme lovit první větší rybníky, v úterý jsme zalovili Starobor, první rybník s tržní rybou,“ sdělil jednatel Blatenské ryby Jiří Bláha.

Na rybnících, kde bylo málo vody, museli Blatenští ryby odchytávat a přesazovat jinam. Někde nasadili i aerátory. Spotřeba krmiv byla zhruba stejná jako loni. „V horku se nedalo tolik krmit, protože bychom rybu zabili. Ryba se nažere a pak má větší spotřebu kyslíku a dusí se,“ vysvětluje Bláha.

Blatenská ryba obstarává asi 1 550 hektarů rybníků na Strakonicku, Písecku a Příbramsku. Dominuje kapr, zhruba polovina produkce živých ryb jde na vývoz.

Rybářství Hluboká hospodaří na asi 150 rybnících, největším z nich je Dehtář, včetně něj budou na podzim Hlubočtí lovit asi dvě třetiny svých rybníků. „Doufáme ve výnos 800 tun ryb,“ podotkl hlavní zootechnik Aleš Kříž.

Výlov na Dehtáři je připravený na 20. října, následuje slov Munického rybníka, s nímž jsou už tradičně spojené hlubocké Rybářské slavnosti 27. října. Na hrázi návštěvníci najdou stánky s jídlem a řemesly, hudební vystoupení a odehraje se také klasické pasování do rybářského cechu. „Při výlovech budeme na hrázi prodávat kapra první třídy i výběrového za jednotnou cenu 79 korun,“ přiblížil Kříž.

Krajské školní hospodářství plánuje vylovit přibližně 80 rybníků. Cena za kapra prodávaného při výlovech pro veřejnost na Podroužku a Selibovském rybníku není ještě stanovena. „Vzhledem k nedostatku vody budeme určitě o pár korun zdražovat,“ dodal obchodní zástupce firmy Rostislav Lukáš.