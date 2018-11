V anketě řidičů o nejhorší výmol v kraji vede díra v Budějovicích

Kolem obchodní zóny u Strakonické ulice v Českých Budějovicích by měli řidiči zpozornět. Právě tam je podle ankety o nejhorší díru v republice nejrizikovější výmol na jihočeské silnici.

Krajské silnice v anketě serveru vymoly.cz, do které dorazilo na sto tisíc hlasů motoristů, dopadly ale dobře. V celorepublikovém měřítku se první jihočeská díra na rohu Strakonické a Plzeňské směrem k sídlišti umístila až na 71. místě. Je tu spíše více menších výtluků.

Druhou a třetí pozici v jižních Čechách obsadily díry od Zlivi a Munic na Českobudějovicku. MF DNES tam situaci ověřila a v obou případech už došlo k nápravě.

Závažných výtluků hlásí řidiči na silnicích v Jihočeském kraji 65. Řada z nich už však může být a mnohdy je opravená, protože některé údaje jsou staršího data.

Nejvíce upozornění na různé díry na komunikacích v regionu je právě z Českobudějovicka. A přímo v krajském městě je celá řada míst, kde průjezd není vůbec příjemný. Je to třeba tím, že tam vozovka nebyla stavěná na tak velký provoz, jako tam nyní je.

„To je třeba úsek kolem sádek a k Jihočeské univerzitě, kudy si hodně řidičů zkracuje cestu mezi Dlouhou loukou a sídlištěm Šumava, aby se vyhnuli přetíženým křižovatkám,“ všiml si jeden z motoristů David Bárta žijící na sídlišti Máj.

Podobné je to třeba na spojnici mezi Hlinskem a Suchým Vrbným. Ve špatném stavu jsou třeba i tak rušné a důležité silnice, jakou je Rudolfovská třída. Mezi Sady a viaduktem je v majetku města a dále směrem ven je z části krajská a z části opět Budějovic.

Přihlásil se jeden uchazeč a nabídl skoro dvojnásobnou cenu

Je tak na obou úřadech, ale i dalších společnostech, jak se na postupu rekonstrukce dohodnou. Silničáři krajskou část vyhodnotili jako havarijní už před lety a celková oprava byla naplánovaná na rok 2012, nakonec z ní ale sešlo. Na generální rekonstrukci se musí nejdříve dohodnout i všichni správci sítí pod vozovkou.

Jihočeští silničáři už letos chtěli opravit třeba poničený úsek Husovy třídy u výstaviště k Branišovské.

„Jenže do výběrové řízení se nám přihlásil jen jeden uchazeč a ještě nabídl skoro dvojnásobnou cenu oproti předpokladu, takže jsme od toho ustoupili. Zkusíme akci znovu vysoutěžit v zimě, kdy by mohly být cenové nabídky příznivější,“ sdělil Jan Štícha, ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Pokud se vše podaří, tak se bude příští rok na jaře frézovat a pokládat nový asfalt.

To je naplánované i na dalších místech Budějovic, kde vozovku spravuje město. „Podle návrhu rozpočtu pro rok 2019 je to například Staroměstská ulice na Pražském sídlišti, dále část Pohůrecké a úpravy zastávek autobusů jsou v plánu v ulici M. Horákové na sídlišti Máj,“ vyjmenoval náměstek primátora Petr Holický.

Rekonstrukce ulic, kdy se dostane i na vozovku, je pak připravená v Nerudově na Pražském předměstí pro úsek Kostelní - Jírovcova nebo v Římovské na jihu Budějovic.

Napříč krajem by se pak mohlo dostat například na vozovky u Temelína, přes a kolem Číčenic na Strakonicku, na Českokrumlovsku mezi Lipnem nad Vltavou a Herbertovem, na Prachaticku by to mohl být průtah obcí Podeřiště, která byla v poslední době hodně zatížená při uzavírkách hlavních silnic. Vše se bude odvíjet od finančních prostředků a plán musí také schválit vedení hejtmanství.

Celou řadu komunikací v regionu spravuje i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Jde většinou o ty nedůležitější tahy, vozovky první třídy a dálnice.

„Každoročně provádíme diagnostiku našich silnic a na základě výsledků pak naplánujeme potřebné opravy. V únoru bychom měli mít hotový seznam, protože v tu dobu už také víme, s kolika penězi můžeme počítat,“ doplnila šéfka českobudějovické správy ŘSD Vladimíra Hrušková.