Firmy se o zakázky jihočeských měst neperou, práce mají dost

Mohli mít ve škole nové přírodovědné a technické učebny, ale do výběrového řízení na vybudování nového zázemí za 19 milionů na ZŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích se nikdo nepřihlásil.

Opakovaně vypisované zakázky v kraji České Budějovice: modernizace přestupní zastávky Nádraží - 3 miliony Kč České Budějovice: zateplení spojovací chodby v ZŠ a MŠ Kubatova - 600 tisíc Kč Český Krumlov: zázemí zimního stadionu - 12,8 milionu Kč Jindřichův Hradec: výměna oken 1. ZŠ Štítného - 3,4 milionu Kč Jindřichův Hradec: výměna oken a oprava fasády Klášterská 135 - 2,6 milionu Kč Jindřichův Hradec: veřejné osvětlení v místní části Buk - 200 tisíc Kč Písek: instalace interiérového a exteriérového vybavení do nové knihovny - 14,6 milionu Kč Písek: zakázka na cyklistickou stezku a chodník do průmyslové zóny s výstavbou lávky přes řeku - 29 milionů Kč

Krajské město má problém i s tendrem na úpravu náplavky, kde má vzniknout parkoviště pro desítky aut, které mělo sloužit lidem už v létě. Výběrové řízení se bude vypisovat už potřetí. Napoprvé přišla jen jedna nabídka, která významně překročila projektovou cenu 1,7 milionu korun. Vedení radnice pak cenu zvedlo na dva miliony, ale ani podruhé se nikdo nepřihlásil.

Firmy nové zakázky nestíhají

Takových případů jsou napříč krajem desítky a nezájem firem pociťují téměř všude. „Stavební společnosti v uplynulých letech bojem o zakázky značně vyhladověly. Do budoucna bude zapotřebí veřejné zakázky plánovat, soutěžit a smlouvat v dostatečném časovém předstihu. To znamená včas projednávat i způsoby jejich financování nejen v rámci ročního rozpočtu,“ myslí si budějovický náměstek pro investice Petr Holický.

Za pravdu mu dávají i jihočeské firmy, které už nové zakázky nestíhají. „Obce příliš nereflektují, že je jiná situace než v roce 2008, kdy byla krize. Poptávka po naší práci se za půl roku zpětinásobila. Města si navíc stanovují ceny, které už nemusí být reálné, přitom od začátku roku stavebniny zdražují. Když zjistíme, že se do zakázky nevejdeme, tak ji neodevzdáme,“ vysvětlil Radim Liška, obchodní ředitel firmy Kočí, která sídlí v Písku.

S městem spolupracuje například na nástavbě obchodní akademie zhruba za 30 milionů. Jak ale zmínil, firma už si další práce nabírat nemůže, do podzimu má co dělat. „I kdybychom sebevíc chtěli, nejde to, nejsou kapacity. Sháníme zaměstnance na všech pozicích minimálně rok. Na dělnických pozicích máme zhruba padesát lidí. Kdybychom měli alespoň o třetinu víc, bylo by to lepší,“ doplnil Liška.

Nezaměstnanost je rekordně nízká

Aktuální situace souvisí s historicky nejnižší nezaměstnaností od roku 1991 v Jihočeském kraji. V květnu dosáhla hodnoty 2,1 procenta.

Někdy se zpozdí výměna oken ve škole, jindy se nepostaví šatny na plaveckém stadionu nebo nové vybavení knihovny. V Třeboni například museli odložit stavbu přechodu na výpadovce ve směru na Majdalenu a České Velenice.

„Vysoutěžili jsme tuto zakázku ve druhém kole, v prvním jsme nedostali žádnou cenovou nabídku. Původně jsme předpokládali, že stavbu dokončíme do začátku školního roku, takhle bude hotová zřejmě až do konce září,“ uvedl třeboňský místostarosta Josef Pindroch. Nový přechod, chodníky, nástupiště, osvětlení a autobusové zastávky vyjdou město na necelých šest milionů.

Jednou z větších regionálních firem, která se podílí na řadě dopravních staveb včetně D3, je Swietelsky stavební. Její českobudějovický ředitel František Fryš říká, že poptávka po jejich práci je teď obrovská. „Je pravda, že už zbytečně nechceme nabírat zakázky, které bychom neměli s kým dělat. V minulosti se hodně propouštěli zaměstnanci, teď se těžko shánějí zpátky. Stavebnictví neprospívá, když se několik let téměř nestaví, a pak nastane boom. Mělo by se plánovat a stavět kontinuálně,“ míní Fryš.

Bazén modernizují o 40 milionů dráž

Nedostatek pracovníků není jedinou komplikací na stavebním trhu. Zakázka někdy ztroskotá na špatně určené projektové ceně. Extrémním případem je přestavba krytého bazénu v Táboře. Rozpočtová suma byla 65 milionů, do soutěže se ale loni v létě přihlásila jen jediná firma, která navrhla, že stavbu zvládne za víc než sto milionů. Nakonec město modernizuje plavecký stadion o 40 milionů dráž.

Rozhodujícím kritériem ve veřejných soutěžích je stále nejnižší cena, jen částečně hrají roli reference. „Obcím nejde o kvalitu, ale o co možná nejnižší cenu a firmy nejsou schopny za takovou částku práci udělat. Nebo už se jim ani nemusí chtít. Stává se z toho začarovaný kruh. Když byl nedostatek, ceny byly řádově o třetinu nižší, než by si zasloužily, což pokřivilo představu o hodnotě práce,“ konstatoval oblastní manažer Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jaroslav Kolář. Vliv na tvorbu ceny má také celkový rozpočet, který si obce připravují vždy v předstihu na podzim předchozího roku.