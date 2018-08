Turisticky přetíženému zámku v Krumlově může pomoci odkup Kvítkova dvora

Davy turistů se v létě mačkají na nádvořích, na Plášťovém mostě, památkáři se snaží je rozptýlit po celém areálu.

„V červenci a srpnu je tu obrovská kumulace návštěvníků, kteří zatěžují hlavně průchody a mosty. Snažíme se je rozprostřít po celém areálu a dostat i za dalšími aktivitami mimo nádvoří. Pokud návštěvnost dál poroste, tak přijdou zřejmě nějaká opatření. Například to může být i zpoplatnění vstupu do areálu v letních týdnech. Tato částka by se pak odečítala při využití jakékoliv expozice,“ sdělil už dříve kastelán Pavel Slavko.

Areál by se v budoucnu mohl rozšířit o Kvítkův dvůr. Premiér Andrej Babiš (ANO) návrh podporuje. Památkáři o tom jednali s premiérem i ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD). Kvítkův dvůr má rozlohu 14,5 hektaru a byl dříve součástí panství. Dnes má soukromého majitele.

„Český Krumlov je extrémně navštěvované místo, a pokud by se to rozšířilo o tuhle část, tak by to určitě pomohlo. Bylo by to pro návštěvníky obohacení a musíme přesvědčit majitele, aby nám to prodal za nějakou dobrou cenu, protože si myslím, že soukromník by to nekoupil,“ řekl Babiš pro ČTK.

Před dvěma lety Babiš jako ministr financí odkup nedoporučil

Majitel dvora ho před více než dvěma lety nabízel na webu s realitami za 58 milionů korun. Jednorázová investice, která by zahrnula nákup Kvítkova dvora a jeho obnovu během několika let, by byla přes 100 milionů korun. Peníze by šly ze zdrojů památkářů a ministerstva kultury.

„Máme propočty, že návštěvnost by mohla být velmi rentabilní a po státním rozpočtu bychom nechtěli na provoz žádné prostředky, všechno bychom kryli z vlastních výnosů. Rádi bychom představili funkci okrasného hospodářského dvora, kterým Kvítkův dvůr v minulosti byl,“ přiblížila ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

Na louce u dvora je možné postavit i otáčivé hlediště

O odkupu Kvítkova dvora se vážně jednalo už před více než dvěma lety. Mimo jiné i proto, že na louce u památky je s pravomocným správním rozhodnutím přípustné projektovat nové otáčivé hlediště. Babiš tehdy jako ministr financí však s odvoláním na špatný stav památky odkoupení státem nedoporučil.

Otáčivé hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově.

Současné otáčivé hlediště svým vzhledem a umístěním už více než pětadvacet let narušuje barokní zahradu a ohrožuje i členství Českého Krumlova na prestižním seznamu UNESCO. Město České Budějovice jako vlastník konstrukce připravuje architektonickou soutěž na novou podobu, jež by nevadila památkářům a UNESCO a zároveň by vyhovovala i Jihočeskému divadlu, které zde hraje představení. Současné hlediště má od památkářů prodloužený nájem v zahradě do roku 2020.

Poslední jednání směřovala k tomu, že by se nové hlediště mohlo vybudovat v nové, prodloužené části zahrady, v takzvaném divadelním traktu v bývalém zahradnictví. Nová točna by podle odhadů stála stamiliony korun. Mohla by vzniknout podle návrhu scénografa Joana Brehmse z roku 1972. Měla by dvě hlediště, mezi nimiž by byl komorní hrací prostor.

Ministr kultury Staněk už kvůli scéně jednal v Krumlově před 14 dny. Chce se ještě setkat s místními politiky, zástupci UNESCO a hlavně s občany, než rozhodne, co s hledištěm dál.

„Je potřeba o této věci diskutovat, najít rozvážný postup a nečinit žádná unáhlená rozhodnutí a velká gesta,“ uvedl Staněk.

Jeho předchůdce ve funkci Ilja Šmíd (za ANO) chtěl, aby se otáčivé hlediště přesunulo ze zámecké zahrady do areálu bývalého zahradnictví.

Naopak Babiš v červnu prohlásil, že by točna měla zůstat v zámecké zahradě. „Lidé si na to zvykli, je potřeba investovat do zázemí pro umělce, kteří tam vystupují. Lidé to berou, že tam (točna) patří, a lidé nemají rádi změny,“ řekl v červnu Babiš.

