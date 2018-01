Zastupitelé si díky novému nařízení vlády přidali až tisíc korun měsíčně

Někde dvojnásobně, jinde jen o devět procent. Odměny jihočeských zastupitelů od začátku roku narostly. Za svou práci pro město si nově vydělají více.

Ještě lépe jsou na tom radní a členové komisí a výborů. Ti si ročně přilepší třeba i o 30 tisíc korun.

Odměny politiků Zastupitel / neuvolněný radní

Č. Budějovice 2 371 / 7 845

Tábor 1 100 / 4 060

Č. Krumlov 1 660 / 3 990

Strakonice 2 182 / 8 729

Prachatice 1 000 / 2 867

Třeboň 1 000 / 3 000

Veselí n. Lužnicí 1 160 / 4 360

Dačice 1 845 / 6 000

Velešín 1 000 / 4 000

Netolice 500 / 990

Pozn. Uvedené částky jsou hrubé odměny v korunách za jeden měsíc.

MF DNES oslovila více než desítku jihočeských měst a všude budou politici pobírat více. Umožňuje to nové nařízení vlády platné od 1. ledna. Třeba v Dačicích na Jindřichohradecku tak zastupitelům odměny narostou do maximální možné výše, radním a členům komisí a výborů na 81 procent maximální možné částky.

„Člen zastupitelstva nově dostane měsíčně hrubou odměnu 1 845 korun, dosud to bylo 731, člen rady šest tisíc (dosud 2 177 korun),“ uvedl starosta Dačic Karel Macků. Dodal, že město má rovněž dva neuvolněné místostarosty, kteří mají shodně 27 060 korun.

A také ve Veselí nad Lužnicí je nárůst výrazný. „I když jsme zdaleka nešli na nejvyšší možné částky, které jsou dané limity pro velikost našeho města, tak jsme přesto odměny navýšili v průměru na dvojnásobek,“ konstatoval tamní starosta Ladislav Sýkora. Radní tam nově měsíčně dostane 4 360 korun a zastupitel 1 160.

I ve Velešíně na Českokrumlovsku si přilepší. Zastupitel tam dostane o necelé tři stovky více, nově tisíc korun, radní pak čtyři tisíce.

„Částky jsme schválili ne v maximální možné výši, ale podle možností městského rozpočtu, upozornil velešínský starosta Josef Klíma.

Nařízení vlády ještě okomentoval, téměř jako vždy to podle něj znamená: „Vláda: navýšíme, ale sežeňte si peníze, kde chcete, nebo nedejte nic. Možnost máte, když jí nevyužijete, vaše chyba, my si myjeme ruce, možnost jste měli,“ glosoval Klíma.

Primátor má 79 tisíc korun

Skromní byli v Táboře, kde odměny narostly jen o devět procent, naopak ve Strakonicích šli na maximální možnou hranici. Z necelé tisícovky tam zastupitel nově dostane skoro 2 200 korun. Při rozhodování o výši nezáleží pouze na tom, kolik si samotní politici odhlasují, ale i na velikosti města.

„Dříve byl základ a k němu se připočítávala odměna podle počtu obyvatel. Dnes mají všichni odměnu podle toho, do které skupiny spadá město. Český Krumlov konkrétně patří do skupiny od 10 001 do 20 000 obyvatel,“ vysvětlila českokrumlovská mluvčí Petra Nestávalová.

V úplně jiných číslech se pak logicky pohybují ti, kteří mají práci pro město na plný úvazek. I jim se platy měnily. Například primátor Českých Budějovic tak pobírá 79 tisíc a jeho náměstci o necelých deset tisíc korun méně. Uvolněný člen rady v krajském městě přes 61 a uvolněný zastupitel bezmála 54 tisíc korun.

A třeba vedení města Strakonice má funkci neuvolněného místostarosty teprve od loňského listopadu a dostává takřka 40 tisíc hrubého. V Prachaticích je to za stejnou funkci o 18 tisíc více a starosta se tam dostává na 66 647 korun.