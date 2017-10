Muže na Táborsku zranila zbloudilá, nebo odražená střela

V neděli krátce před třetí hodinou odpolední vyjížděli táborští policisté se záchranáři do Stoklasné Lhoty na Táborsku k postřelenému muži.

„Ke zranění muž přišel ve chvíli, kdy se pohyboval na jedné z parcel v obci. Utrpěl poranění v oblasti zad a po ošetření na místě byl převezen zdravotnickou záchrannou službou do táborské nemocnice,“ uvedl policejní mluvčí Miroslav Doubek.

„Pacient byl ve stabilizovaném stavu, nebylo to nic, co by ohrožovalo jeho život. Proto jsme ho převezli do nejbližší okresní nemocnice,“ upřesnila mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.

Podle prvotních informací se s největší pravděpodobností jedná o poranění způsobené zbloudilou či odraženou střelou. Z jaké zbraně byla vystřelena, odmítl Doubek upřesnit, aby to neovlivnilo další vyšetřování.

„Za jakých okolností je nyní předmětem vyšetřování na místo povolaného policejního balistika a táborských kriminalistů, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ řekl Doubek.