Z Prahy do Tábora pojede vlak jen hodinu, po nových kolejích a dvěma tunely

Mezi cestujícími oblíbený vlak Jižní expres dnes zvládne cestu z Prahy do Tábora za hodinu a 16 minut. V kratším čase to zatím nedokáže, protože stále není dokončená modernizace železnice mezi Českými Budějovicemi a Prahou. Za pár let bude přece jen rychlejší. Do Tábora dorazí soupravy z hlavního města už za hodinu.

Naplno totiž začala stavba v úseku Sudoměřice - Votice na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje o délce téměř 20 kilometrů. Modernizace je jednou z posledních, jež je součástí akcí na čtvrtém koridoru, který spojuje Německo a Rakousko přes Děčín, Prahu a České Budějovice.

Na dosud jednokolejném úseku přibude druhá kolej a rychlost vlaků se zvýší až na 160 kilometrů za hodinu, takže se zkrátí dojezdové časy.

„České dráhy jsou připraveny dál pokračovat ve zrychlení vlakového spojení. Naše soupravy jsou na to připravené již dnes. V tuto chvíli je ale předčasné hovořit o konkrétních časech,“ reagoval Radek Joklík, mluvčí Českých drah.

Zajímavostí stavby, do níž se pustila společnost OHL ŽS, budou dva tunely: Mezno s délkou 840 metrů a Deboreč dlouhý 660 metrů. Práce mají být hotové na konci léta roku 2021.

„Modernizace tohoto úseku je výjimečnou stavbou nejen svým rozsahem, ale také technickou náročností. Tunely zde budou významným prvkem a právě díky nim bude možné výrazně zkrátit cestu z Prahy do jižních Čech,“ uvedl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda.

Modernizace trati Sudoměřice - Votice Délka 19,9 kilometru

Tunel Mezno 840 metrů

Tunel Deboreč 660 metrů

Počet železničních mostů, propustků a podchodů 48

Délka protihlukových stěn 2 205 metrů

Termín dokončení 08/2021

Celkové náklady 7, 159 mld Kč bez DPH

Vlaky po dokončení přestanou z velké části jezdit v současné stopě, nové koleje trasu Sudoměřice - Votice zkrátí o dva kilometry, i to znamená zrychlení. Dosavadní stanice Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky nahradí jediná s názvem Červený Újezd. Doplní ji pak zastávky Mezno, Střezimíř, Červený Újezd, Ješetice a Heřmaničky.

V hlubokém údolí mezi zastávkami Ješetice a Heřmaničky vybudují stavbaři celkem tři mosty. Nejdelší z nich dosáhne délky 244 metrů. První práce začaly už 1. května, týkaly se především kácení stromů v trase budoucí přeložky a budování zařízení staveniště a přístupových komunikací.

V nejbližších měsících budou následovat práce právě na hloubených i ražených částech obou nových tunelů. V místech opěr budoucích mostů dělníci zřídí náspy, současně začne budování menších mostů. Těch je v celém úseku společně s propustky a podchody naprojektovaných 48.

Zatím jen menší výluky

Cestující musí počítat s tím, že součástí rozsáhlé akce budou i výluky. Letos jsou však naplánovaná pouze krátkodobá denní omezení v září a listopadu, kdy bude zavedena náhradní autobusová doprava v úseku Chotoviny - Olbramovice.

Horší to bude příští rok. Čtyřtýdenní nepřetržitá výluka se uskuteční během března a dubna, ještě o týden delší přerušení provozu je pak naplánované na jaro roku 2021.

Celkové náklady akce jsou bezmála 7,2 miliardy korun bez DPH. SŽDC ještě žádalo o spolufinancování projektu v Operačním programu Doprava 2014-2020 z Fondu soudržnosti EU. V případě schválení může příspěvek EU činit více než 5,1 miliardy.

Na koridoru mezi Budějovicemi a Prahou stále chybí zmodernizovat úsek Soběslav - Doubí na Táborsku a pak ještě jeden zásadní úsek, a to Nemanice - Ševětín na Českobudějovicku. Jeho přípravu však provázejí komplikace a letité debaty o vedení trasy.

Součástí má být i nejdelší železniční tunel v republice - Chotýčanský, který by měl měřit až pět kilometrů. I proto se jedná o velmi nákladnou stavbu, odhady byly kolem 11 miliard korun.

Ve chvíli, kdy bude modernizace koridoru kompletně hotová, budou vlaky z Budějovic do Prahy jezdit za hodinu a půl. Nyní se expresní spoje tlačí ke dvěma hodinám.