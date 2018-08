Na přejezdu u Kamenného Újezda se přestane umírat. Budou tam závory

Trojice dopravních značek, a to v rozmezí 240, 160 a 80 metrů před přejezdem. Přímo u něj světelná a zvuková signalizace. Přesto se mezi Včelnou a Kamenným Újezdem poblíž Českých Budějovic stalo mnoho nehod s tragickým koncem, které tam připomínají pomníčky. Naposledy v červenci a na začátku srpna tam vlaky opět srazily auta a dva řidiči zemřeli.

Časem tomu bude konec. MF DNES zjistila, že na místě přibudou ještě závory, které by měly zajistit mnohem více bezpečnosti na kolejích i silnici. „Ukazuje se, že nekázeň řidičů silničních vozidel je na tomto přejezdu natolik alarmující, že jsme už podali návrh na doplnění závor,“ potvrdil Marek Illiaš, mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

„Určitě tam budou velmi platné. Za naši obec jsme rozhodně pro,“ navázala starostka Kamenného Újezda Jitka Šebelková.

Bude potřeba ještě dost trpělivosti, protože od záměru k instalaci to trvá dva až tři roky. Je nezbytné získat celou řadu povolení. Úprava pak bude stát v rozmezí od jednoho do deseti milionů korun.

Přejezdy na jihu Čech celkem 909

pouze s křížem 463

světelné 323

světelné se závorami 77

se závorami typ PZM1 mechanické 12

se závorami typ PZM2 místní ovládání 34 Zdroj: Správa železniční dopravní cesty

„Není to levná záležitost. V ideálním případě, kdy stačí pouze doplnit stávající zabezpečovací zařízení o závory, se může jednat o jednotky milionů. Ale znám i případy, kdy se kvůli modernizaci přejezdu musela měnit konfigurace zabezpečovacího zařízení, a to se již můžeme bavit o částce významně převyšující deset milionů korun,“ vysvětlil Illiaš.

Řidiči z Kamenného Újezda a okolí každopádně větší zabezpečení uvítají. „Závory jsou určitě řešením. Zrovna v neděli jsme se o tom bavili, jak je možné, že se tam nehody stávají tak často. Přišlo nám, že světla blikají krátkou dobu před příjezdem a zároveň řidiči spoléhají, že to stihnou. Ale když jezdí vlak na trase Linec - Budějovice, nestaví na zastávce, někteří lidi to možná nevědí a počítají s tím, že tam zastaví. I to by mohl být jeden z faktorů,“ zamyslel se Štěpán Háček, který v Kamenném Újezdu žije.

MF DNES v místě provoz sledovala a dost řidičů tudy také projíždí vyšší než povolenou rychlostí 50 km/h.

Závory přibudou i jinde

Zabezpečení na přejezdech se bude zvyšovat i na dalších místech Jihočeského kraje. „Ještě v letošním a příštím roce dojde k doplnění závor na křížení se silnicí první třídy na trati z Českých Budějovic do Plzně,“ upozornil Illiaš s tím, že přesně to bude v Dolním Poříčí na Strakonicku na silnici I/22.

A stejně tak letos nebo příští rok přibudou závory na třech místech na trati Strakonice - Blatná v Oboře, Němčicích a Sedlici. Na železnici mezi Blatnou a Nepomukem je umístí na přejezdu ve Tchořovicích.

„Doplnění závor je naplánované i na trati Strakonice - Volary ve Strunkovicích nad Volyňkou, také v zastávce Vimperk a v Lenoře,“ vyjmenoval Illiaš. A v Budějovicích se jich pak obyvatelé brzy dočkají ve čtvrti Nemanice.

Drážní inspekce, která nehody na železnici řeší, takové zabezpečení vítá. „Obecně pomáhá, když jsou na přejezdech navíc i závory. Vždy, když se někde dělá rekonstrukce, apelujeme, aby je tam umístili,“ potvrdil Martin Drápal, mluvčí Drážní inspekce.

SŽDC: Nebezpečný přejezd neexistuje

Celkem je v Jihočeském kraji více než devět stovek přejezdů, z toho je přibližně polovina označená jen výstražným křížem, ale další více než tři stovky už mají světelnou signalizaci. Kde je to možné, tam se při nových stavbách projektanti snaží, aby se železnice silnici úplně vyhnula. Ubyla řada přejezdů například na IV. železničním koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Příkladem je úsek mezi Soběslaví a Veselím nad Lužnicí.

SŽDC ale ještě zdůrazňuje, že v podstatě neexistuje nebezpečný nebo nezabezpečený přejezd, nebezpečně se na něm chovají většinou lidé. „Téměř 99 procent všech dopravních nehod na přejezdech způsobí řidiči silničních vozidel. Hlavním zabezpečovacím prvkem jsou vždy výstražná světla, závory jsou pouze doplňkem. Pokud se tedy někdo ptá, zdali je přejezd osazený výstražným křížem a červenými světly zabezpečený dostatečně, tak ano, je,“ dodal mluvčí SŽDC.