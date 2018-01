Zeman vyhrál ve všech pětapadesáti jihočeských městech

Před pěti lety Jihočeši Zemana v prvním kole prezidentských voleb poslali na druhé místo za Karla Schwarzenberga. Nyní mu vyjádřili mnohem silnější podporu. Miloš Zeman dostal na jihu Čech o 46 tisíc hlasů více než v roce 2013.

Nejsilnější základnu měl na Jindřichohradecku a Strakonicku, kde získal téměř 41 procent hlasů. V malé vísce Chobot, zhruba sedm kilometrů od Blatné, by Zemana obyvatelé dokonce katapultovali na Hrad hned v prvním kole. Dostal tu 84 procent hlasů, Jiří Drahoš si vysloužil jen tři procenta. Platný hlas ve vesnici odevzdalo 31 lidí.

Výsledky - Jihočeský kraj Zeman 37,80%

Drahoš 26,55%

Fischer 10,25%

Hilšer 9,39%

Horáček 9,32%

Topolánek 3,93%

Hynek 1,29%

Kulhánek 0,84%

Hannig 0,58%



Zajímavý byl volební rozdíl mezi Českými Budějovicemi a obcemi, které s krajským městem sousedí. Ačkoliv Budějovice přiřkly současnému prezidentovi vítězných 34 procent, v okolí to tak jednoznačné nebylo.

Jiří Drahoš, který se umístil na druhém místě, vyhrál například o tři procenta na Včelné nebo o téměř šest procent v Plavu. Na první místo ho poslali také v Římově, Adamově, Úsilném, Dubném, Hlincové Hoře a Homolích.

Velmi vyrovnané byly výsledky v Litvínovicích (Zeman dostal 26,86 a Drahoš 26,51 procenta). Na Srubci dostali oba prezidentští kandidáti shodně 275 hlasů, každý 28 procent.

V obci má přitom svůj dům prezidentský kandidát Vratislav Kulhánek, bývalý šéf mladoboleslavské Škody auto a budějovický rodák. Místní o něm však příliš nevědí. Dostal tu jen tři procenta hlasů. Celorepublikově skončil až na posledním místě.

„Že tu má někde domek pan Kulhánek, jsem slyšela teprve před čtrnácti dny, ale předtím jsem to ani netušila. Vyrovnané výsledky mě moc nepřekvapují. Je tu hodně lidí, co podporují ODS. Naše rodina je ale levicová, my jsme pro Zemana,“ prohlásila žena ve středním věku.

Národní park Šumava

A jak se vyjadřují oba vítězové prvního kola prezidentských voleb ke klíčovým jihočeským otázkám?

Miloš Zeman byl loni hodně slyšet v souvislosti se schvalovaným zákonem o ochraně přírody a krajiny, který má rozšířit bezzásahová území v národních parcích. Prezident novelu vetoval, ale poslanci jej v dubnu přehlasovali a zákon prošel.

„Přál bych si, aby lidé, kteří mnohdy nikdy nebyli na Šumavě, pochopili, že se jedná o místo pro lidi a datel tříprstý a tetřev hlušec z těchto míst z uschlého lesa dávno zmizeli,“ sdělil v červnu prezident při návštěvě kraje.

Nový zákon naopak podpořil loni v únoru Jiří Drahoš, když se podepsal pod výzvu vědců, kteří odsuzovali pozměňovací návrh Senátu, který by dával na Šumavě větší prostor developerům.

Dostavba Temelína

Zeman se netají tím, že by si nyní přál, aby stát zadal dostavbu Temelína podle maďarského modelu bez výběrového řízení a na splátky. Podle něj mají o dostavbu jaderných bloků zájem Rusové, Francouzi či Jihokorejci.

„Myslím si, že Jihokorejci by mohli investovat nejen do této oblasti, ale že by se mohli přihlásit i do nového tendru na dostavbu Temelína. Alespoň někteří z nich o to projevili zájem,“ řekl prezident například v roce 2014, kdy bylo tehdejší výběrové řízení zrušeno.

Dálnice D3

K jihočeským tématům se druhý kandidát na prezidenta Jiří Drahoš zatím moc nevyjadřoval. Pouze se v uplynulém roce zmínil o jednom z největších problémů jihu Čech.

„Když člověk jede do Budějovic, tak si pořád klade otázku, kudy má jet kvůli chybějící dálnici D3. Takže jestli jet přes Písek, nebo přes Tábor. Považuji to za ostudné, že takto významné město, krajské město má pořád tak špatné spojení s centrem,“ zmínil.

Budějovický Budvar

Jihočeši jsou hrdí na svoje pivo, které považují za národní poklad. Zeman je zásadně proti privatizaci Budějovického Budvaru, jak se nechal několikrát slyšet.

„Budvar je jediný národní podnik na území České republiky. Toto opatření bylo přijato, aby se zabránilo privatizaci do rukou koncernu Anheuser-Busch. Na svých přednáškách v Americe jsem říkal udiveným Američanům: Vy nepijete pivo, i když se tak domníváte, vy pijete špinavou hnědou břečku, které říkáte pivo,“ prohlásil v roce 2014.