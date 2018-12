Místostarostka schválila studii, pak prodala pozemek dráž než ostatní

Kolem obyčejného pole denně projíždějí auta i kamiony. Silnice tudy vede z Českých Budějovic na Borek a málokdo se na levou stranu vůbec ohlédne.

Zatím tam nic není. Společnost CTP Invest chce na polích vytvořit areál s devíti obchodními, montážními a skladovacími halami. Místo je to z pohledu investora vhodné – na okraji krajského města a s dobrým dopravním napojením na dálnici.

V minulém volebním období téma výstavby průmyslového parku bylo velmi aktuální nejen v Hrdějovicích. Upozorňovali na něj i v okolních obcích Borku a Úsilném či v Českých Budějovicích. Často zaznívala kritika, a to hlavně kvůli obavám z nadměrné dopravy.

„Stavět tak velká centra na okraji měst a v místech zatížených dopravou je nehorázné. Investor nás původně informoval, že areál bude zásobovat denně padesát kamionů, pak 250 a teď je v dokumentu už 376 nákladních vozidel jedoucích jen v jednom směru. Těšíme se, že nám dálnice odlehčí provoz, a teď nás čeká tohle,“ stěžoval si už na jaře starosta Borku Jaroslav Novák.

Bývalému vedení Hrdějovic však záměr nevadil. Doprava se obce nedotkne, protože budoucí areál je na okraji.

Souhlasila s ním i bývalá místostarostka Hana Rehanslová (SNK PRO HRDĚJOVICE). Jedním z důvodů mohl být obchod, který uzavřela v loňském roce.

O čtyři miliony víc

Na konci června 2017 se sešlo zastupitelstvo obce, které řešilo územní studii Hrdějovice – Výměnky naproti řetězci Makro, kde chce CTP Invest stavět.

Předsedající tehdy informoval zastupitele o konečném návrhu. S územní studií souhlasilo sedm členů a dva se zdrželi. Pro byla i místostarostka Rehanslová, která v místě vlastnila dva větší pozemky a jeden menší v celkové výměře 5 865 metrů čtverečních.

Zóna obchodu a služeb Investor v lokalitě plánuje devět nájemních hal, největší dvě na ploše 2,7 a 1,8 hektaru a parkoviště s kapacitou 450 míst. K areálu povede chodník a cyklostezka. Rozloha bude 15,9 hektaru. V létě investor CTP Invest požádal o předčasné ukončení řízení vyhodnocení vlivu na životní prostředí EIA, a přípravu stavby tak prakticky zastavil. CTP má průmyslové parky v Česku, Slovensku, Ukrajině, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku a Srbsku. Společnost vznikla v roce 1998, první průmyslový park postavila v Humpolci.

MF DNES zjistila, že tyto pozemky firmě prodala loni na podzim. Kupní smlouvu podepsala v říjnu, tedy čtyři měsíce od červnového hlasování.

Zajímavá je také částka, za kterou svůj podíl prodávala – 2 000 korun za metr čtvereční. Ostatní vlastníci pozemků v lokalitě totiž dostali od investora jen od 600 do 1 000 korun za metr čtvereční.

Bývalá místostarostka navíc pozemky vlastnila jen z poloviny. Druhým majitelem byl příbuzný Hany Rehanslové. I on prodal svůj podíl za 600 korun za metr čtvereční. Zatímco Rehanslová získala 5,9 milionu korun, její příbuzný vydělal za stejný díl jen 1,8 milionu korun.

CTP Invest vykoupila jednu parcelu i od státu. Ani ten si nepřišel na částku, která by přesáhla tisíc korun. Za metr čtvereční dostal zhruba 750 korun.

„Jedná se o kupní cenu, která byla získaná v rámci vyhlášeného výběrového řízení na prodej pozemku v roce 2015,“ sdělila Blažena Postlová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Prodávala mezi posledními

Bývalá místostarostka Rehanslová na sledu událostí ani vyšší částce nevidí nic zvláštního.

„Nevím, za kolik prodávali ostatní. Je to každého věc a já si to nezjišťovala,“ uvedla Rehanslová, která osobní schůzku s MF DNES odmítla a reagovala pouze po telefonu.

„Co se týče prodeje pozemků, tak ten začal už za doby mého otce. Nějaké ceny byly nastavené. Já to řešila s realitními kancelářemi a ptala se na ceny pozemků v takových lokalitách,“ vysvětlovala Rehanslová.

Vykupování firmou zapsanou jako CTP Invest III začalo kolem roku 2015 a pokračovalo během nadcházejících let. Bývalá místostarostka přišla na řadu až mezi posledními.

„Nemyslím si, že by to byl střet zájmů. Bylo mi řečeno, že po územním rozhodnutí se budeme bavit o prodeji. Nebylo to nějakým způsobem propojené. I kdybych nehlasovala, tak by územní studie, která navíc není právně závazná, byla odhlasovaná,“ dodala. Dotazy k záměru firmy komentovat nechtěla se slovy, že už bylo všechno řečeno.

Po komunálních volbách se vedení na radnici obměnilo. Zatímco bývalé projekt podporovalo, novou starostku Radku Šulistovou (HRDĚ 37361) záměr neoslovuje. Při loňském hlasování, kdy byla ještě v opozici, se zdržela hlasování. Podle ní teď mají Hrdějovice svázané ruce.

„Obec nemá příliš možností, protože schválením územní studie jsme investorovi řekli, že souhlasíme s tím, co tady chce postavit. Nemůžeme teď vystavit naše obyvatele tomu, abychom byli nařknuti ze zmařené investice,“ sdělila Šulistová.

Firma změnila plány

Za vhodnou reakci považuje vyjádřit se při stavebním řízení. Šulistová uvedla, že obec nemá aktuální informace o tom, co CTP Invest v blízké době plánuje.

V létě společnost požádala krajský úřad o předčasné ukončení řízení o vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Zástupce investora tehdy oznámil, že v projektu v takovém rozsahu nebude pokračovat. Firma může chtít stavět areál po menších částech, čímž by se na čas řízení vyhnula.

Informace o tom, kdy by mohly stavební práce začít, či skončit, společnost odmítla komentovat. Ivana Škodová z CTP reagovala na dotaz jménem regionálního ředitele Zdeňka Apeltauera.

„V současné době je projekt ve své přípravné fázi, kdy probíhají jednání s různými úřady. Více informací vám v tuto chvíli nebudeme poskytovat,“ napsala pouze.