Otáčivé hlediště přilákalo téměř 56 tisíc diváků. Hitem byli dinosauři

Celkem dorazilo na oblíbenou scénu v zámeckém parku 55 961 návštěvníků. Naplánovaných bylo 92 představení, kvůli nepřízni počasí se letos zrušilo jen jedno. Tržby z točny jsou 37,6 milionu korun.

Nejvíc diváků přilákal horor Dracula, představení navštívilo 11 455 diváků. Sezona nabídla osm titulů. Detektivní komedii Pes baskervillský s Karlem Rodenem v roli Sherlocka Holmese natočila Česká televize, záznam odvysílá ČT art do konce roku 2018.

Mimořádnou inscenací sezony 2018 byl Ztracený svět, který nastudovalo v premiéře Malé divadlo.

„Bylo jasné, že dinosauři budou velký tahák, ale myslím, že pro řadu diváků bylo překvapením, jak naše loutky díky své technologii a nápaditému vizuálu v inscenaci fungují, jak jsou velké, kolik jich je a jak se vlastně hodí do barokních zahrad. Vždy, když se v naší inscenaci objevily loutky dinosaurů, nastal v hledišti obrovský úžas a nadšení,“ říká režisér Petr Hašek.

Příští rok chystá Jihočeské divadlo na otáčivém hledišti dvě premiéry: balet Šípková Růženka a operu Turandot. Prodej vstupenek začne 1. října a budou oproti této sezoně o něco dražší. Přesnou částku divadlo nesdělilo.

Problémy s umístěním scény

Současné hlediště má od památkářů prodloužený nájem v zahradě do roku 2020. Jeho podoba svým vzhledem a umístěním už více než pětadvacet let narušuje barokní zahradu a ohrožuje i členství Českého Krumlova na prestižním seznamu UNESCO. Město České Budějovice jako vlastník konstrukce připravuje architektonickou soutěž na novou podobu.

Poslední jednání směřovala k tomu, že by se nové hlediště mohlo vybudovat v nové, prodloužené části zahrady, v takzvaném divadelním traktu v bývalém zahradnictví. Nová točna by podle odhadů stála stamiliony korun. Mohla by vzniknout podle návrhu scénografa Joana Brehmse z roku 1972. Měla by dvě hlediště, mezi nimiž by byl komorní hrací prostor.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) už kvůli scéně v Krumlově dvakrát jednal. Chce se ještě setkat s místními politiky, zástupci UNESCO a hlavně s občany, než rozhodne, co s hledištěm dál.

„Je potřeba o této věci diskutovat, najít rozvážný postup a nečinit žádná unáhlená rozhodnutí a velká gesta,“ uvedl Staněk.

Je možné, že do hry se ještě může vrátit varianta vybudovat hlediště u Kvítkova dvora, který chtějí památkáři koupit a rozšířit tím komplex hradu a zámku. Ten je totiž na turistickém maximu.

„Máme propočty, že návštěvnost by mohla být velmi rentabilní a po státním rozpočtu bychom nechtěli na provoz žádné prostředky, všechno bychom kryli z vlastních výnosů. Rádi bychom představili funkci okrasného hospodářského dvora, kterým Kvítkův dvůr v minulosti byl,“ přiblížila ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.