Občas se drbe, k lidem nejde. Útočný šumavský jelen čeká na stěhování

Jelena jsme zastihli během pondělního odpoledne v minus 16 stupních Celsia, jak nehybně stojí ve sněhu, zatímco se kolem něj pohybuje zbytek stáda. V této poloze zůstal desítky minut, čas od času se jen hlavou drbal na těle.

Až když šel vedoucí návštěvnického centra František Hrůza nasypat jelenům krmení, zvedli se a šli se najíst. Poté se všichni včetně Standy opět odebrali k odpočinku do sněhu. „A takto budou čekat na večerní krmení,“ popsal Hrůza.

Skupina zvířat podle něj teď, kdy do výběhu už více než dva měsíce nesmí návštěvníci, změnila chování. „Určitě nastalo zklidnění celé té tlupy jelení zvěře. Ale jinak si myslím, že Standa se chová normálně přirozeně,“ uvedl.

Poté, co napadl turistu v návštěvnickém centru, ho chtěla správa národního parku utratit. Zvedla se ale vlna kritiky a tisíce lidí podepsaly petici proti zastřelení zvířete. Národní park pak vyjednal, že se jelen přestěhuje do prezidentské obory v Lánech.

Převezou ho tam v dubnu. Čekají, až shodí paroží. Pro zvíře je to podle chovatelů skvělá možnost, do volné přírody by kvůli ztrátě plachosti nemohl. „Myslím si, že už je natolik zvyklý na návštěvnický provoz, že těžko by ve volné přírodě zdivočel tak, aby nešel navštívit turisty,“ uvedl Hrůza.

Šestiletý Standa by si v Lánech mohl užít ještě dlouhý život. „Protože jeleni se v extrémních případech dožívají i více než dvaceti let. Tedy pokud se nechají svému osudu. Jeleni se totiž normálně loví. V letošním mysliveckém roce bylo na Šumavě uloveno 1133 kusů jelení zvěře, v celé republice více než 26 tisíc,“ sdělil mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Jelen Standa napadl návštěvníka šumavského parku

Jakmile Standa v dubnu opustí výběh, otevřou ho opět návštěvníkům. Zavedou ale opatření, aby se lidé a zvířata nedostali k sobě. Například v části, která není oplocená, budou turisté chodit jen s průvodcem.

Podle vedoucího Hrůzy ale žádné zvíře většinou nezaútočí bez předchozího varování. „Takže pokud nám nějaký signál vyšle, to znamená skloní-li hlavu, případně začne přežvykovat nebo drhne zuby o sebe, tak je nejlepší zůstat v klidu, uhnout pomalu z cesty a nechat ho projít. Tím pádem nevyprovokujeme žádný protiútok a většinou to dopadne bez nějakých následků,“ uzavřel.